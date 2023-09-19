МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, показав слабую динамику в понедельник. Обороты торгов были на среднем уровне 63 млрд руб. Из позитивных драйверов можно выделить лишь высокие цены на нефть. В остальном рыночные настроения участников сдержанные ввиду смены отношения к уровню процентных ставок. После пятничного заседания ЦБ РФ стало понятно, что высокая ключевая ставка надолго, и это негативно для оценки большинства акций. Рубль при этом может в среднесрочной перспективе укрепиться, что негативно для цены акций экспортеров.

Фьючерсы Brent растут пятую неделю подряд, котировки приближаются к $95 за баррель. В СМИ все больше появляется прогнозов о том, что стоимость бочки поднимется к круглой отметке в $100. Все аналитики и информагентства в качестве главного драйвера роста называют ожидания дефицита предложения до конца года из-за добровольного снижения поставок России и Саудовской Аравии.

Кроме того, в США добыча нефти на сланцевых месторождениях начинает снижаться. По данным Минэнерго США, ожидается ее падение в октябре. Несмотря на рост средней отдачи от одной скважины, для роста объемов производства не хватает достаточной буровой активности, которая снизилась в последние кварталы. При этом поддержание добычи сланцевыми нефтяниками в прошлые месяцы было во многом поддержано за счет резерва из ранее пробуренных, но не запущенных скважин (DUC). А их число активно падает.

Рынок акций США замер. Американские индексы на старте недели показали абсолютно нейтральную динамику. Котировки S&P 500 остались в районе 4450 п. Рынок ждет завтрашнего решения ФРС и комментариев Джерома Пауэлла.