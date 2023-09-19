Слабое начало недели
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, показав слабую динамику в понедельник. Обороты торгов были на среднем уровне 63 млрд руб. Из позитивных драйверов можно выделить лишь высокие цены на нефть. В остальном рыночные настроения участников сдержанные ввиду смены отношения к уровню процентных ставок. После пятничного заседания ЦБ РФ стало понятно, что высокая ключевая ставка надолго, и это негативно для оценки большинства акций. Рубль при этом может в среднесрочной перспективе укрепиться, что негативно для цены акций экспортеров.
Фьючерсы Brent растут пятую неделю подряд, котировки приближаются к $95 за баррель. В СМИ все больше появляется прогнозов о том, что стоимость бочки поднимется к круглой отметке в $100. Все аналитики и информагентства в качестве главного драйвера роста называют ожидания дефицита предложения до конца года из-за добровольного снижения поставок России и Саудовской Аравии.
Кроме того, в США добыча нефти на сланцевых месторождениях начинает снижаться. По данным Минэнерго США, ожидается ее падение в октябре. Несмотря на рост средней отдачи от одной скважины, для роста объемов производства не хватает достаточной буровой активности, которая снизилась в последние кварталы. При этом поддержание добычи сланцевыми нефтяниками в прошлые месяцы было во многом поддержано за счет резерва из ранее пробуренных, но не запущенных скважин (DUC). А их число активно падает.
Рынок акций США замер. Американские индексы на старте недели показали абсолютно нейтральную динамику. Котировки S&P 500 остались в районе 4450 п. Рынок ждет завтрашнего решения ФРС и комментариев Джерома Пауэлла.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20230919/841776489.html