МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В понедельник, 18 сентября, рублевые пары завершили торги разнонаправленной динамикой. В целом рубль умеренно укрепился на фоне роста цен на нефть и продажи валюты ЦБ РФ. Курс доллар/рубль снизился на 0,27%, до 96,54 рубля, юань/рубль — на 0,35%, до 13,20 рубля. Пара евро/рубль выросла на 0,12%, до 103,05 рубля.

На протяжении последних дней рублевые пары находятся в боковом тренде. Повышение ключевой ставки и продажа валюты ЦБ позволили стабилизировать курс рубля. Помимо высоких цен на нефть, укреплению рубля может способствовать наступающий налоговый период. Пик выплат приходится на 28 сентября.

Инвесторы ждут итогов сентябрьского заседания ФРС США. Рынки заложили в цены сохранение ставки в диапазоне 5,25-5,5%. По данным CME Group, вероятность сохранения ставки составляет 98%. Помимо решения по ставке, регулятор обновит макроэкономический прогноз.

На торгах по нефти наблюдался рост котировок. По итогам дня баррель Brent подорожал на 0,44%, до $94,62. Рост поддерживается сокращением предложения со стороны Саудовской Аравии и России. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил об усилиях ОПЕК+ по поддержанию стабильности на фоне неопределенного спроса в Китае.

Во вторник, 19 сентября, на азиатских торгах Brent стоит $94,97. Участники рынка рассчитывают на рост до $100 к концу сентября. Технические условия благоприятны для продолжения роста.

В среду в центре внимания будет решение ФРС по ставкам. Ожидается сохранение уровня при возможности будущего повышения. Также на рынок повлияют отчеты API и МЭА о запасах нефти, а в пятницу стоит ждать предварительных данных по PMI в США. Эти события способны повлиять на динамику доллара и цен на нефть. Если Дж. Пауэлл не разочарует участников выступлением, рост может ускориться.

Дальнейший рост цен на нефть будет сдерживать ослабление рубля до конца месяца, пока экспортеры не заплатят налоги. Ключевые уровни — 96,05 и 97,70 рублей за доллар, 102-104 за евро. Движение после пробития этих отметок определит направление тренда.

Индекс Мосбиржи подешевел на 0,55%, достигнув отметки 3135,18 пункта, а индекс РТС снизился на 0,45%, до 1024,52 пунктов. Российский фондовый рынок стартовал со снижения. После введения новых антироссийских санкций и повышения ключевой ставки Центрального Банка России, активность покупателей заметно сократилась. Учитывая слабость рубля, индекс Мосбиржи будет стремиться достичь отметки 3190 пунктов к концу недели. Важно также обратить внимание на уровень 3100 пунктов. Если он не удержится, мы можем столкнуться с коррекцией в направлении отметки 3000 пунктов. Технический анализ на стороне покупателей, но с фундаментальной точки зрения ситуация склоняется в пользу продавцов.