МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций на этой неделе остается под давлением. Во вторник распродажа на повышенных оборотах продолжилась (103 млрд руб.). Индексу Мосбиржи осталось менее 1,5% до ключевых уровней поддержки в 3015-3025 пунктов. Если они будут пройдены, то возможно ускорение снижения. Долларовый РТС тем временем уже опустился к отметке 1000 пунктов. На слабости нашего рынка в моменте сказывается недостаток локальных драйверов роста. Из позитивных моментов можно лишь выделить сохранение относительно высоких цен на нефть, но и они с утра корректируются вниз. В остальном рыночные настроения участников сдержанные ввиду смены отношения к уровню выросших процентных ставок. На общий сентимент вчера могли негативно повлиять и геополитические факторы.

Сессию вторника 84 акции завершали снижением более 5%. Большинство из этих бумаг ранее были замечены в резких импульсах роста на десятки процентов без новостей. Во многих материалах мы предупреждали, что именно такие неликвидные акции небольших компаний должны быть хуже рынка при общем спаде рынка. Вероятность их дальнейшего отставания от голубых фишек высокая.

Заседание ФРС — главное событие в США. Результаты объявят сегодня в 21:00 МСК. Консенсус предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 5,25-5,50%. Центробанк предпочтет сделать паузу, чтобы оценить влияние своих прошлых действий на экономику. Джером Пауэлл наверняка не объявит о том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершен. Наоборот, опция дополнительного повышения сохранится, учитывая непростую ситуацию с инфляцией в стране. Согласно данным FedWatch Tool, вероятность еще одного повышения ставки в последующие три заседания оценивается в 40%. В преддверии заседания доходность американских десятилетних гособлигаций достигла максимального уровня с 2007 года — около 4,4%. И это негативный фон для рынка акций США.

Фьючерсы нефти Brent вчера сходили выше $95, но на этом общий импульс роста начал затухать. Сегодня с утра откат продолжается. Есть пространство для локальной коррекции с целью снять накопленную перекупленность. Однако падение по Brent может быть непродолжительным. Вчерашняя статистика по запасам от Американского института нефти (API) указала на более сильное недельно снижение запасов сырой нефти относительно ожиданий: —5,25 миллиона баррелей против прогноза —2,7 миллиона. Это позитивно с точки зрения сигнала о наличии дефицита предложения на рынке. Сегодня ждем аналогичные цифры уже от Минэнерго США (EIA).