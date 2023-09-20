"Медведи" на тонком льду: список стрессов пополнился
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Во вторник, 19 сентября, российский рубль завершил торги снижением в основных валютных парах. Тем не менее, на протяжении четырех дней рубль торгуется в боковом тренде. Курс рубля остается стабильным около отметки 96,6 за доллар.
На укрепление рубля по-прежнему оказывают влияние продажи валюты Центробанком и экспортерами, а также высокие цены на нефть. По итогам торгов курс доллара вырос до 96,84 рубля, евро — до 103,22 рубля.
Между тем цены на нефть скорректировались после достижения 10-месячного максимума. По итогам дня баррель Brent подешевел до $94,52. Инвесторы занимают выжидательную позицию перед решением ФРС США по процентным ставкам.
Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в США продолжают сокращаться на фоне устойчивого спроса. Это оказывает поддержку котировкам. На прошлой неделе запасы нефти в стране снизились на 5,3 миллиона баррелей, а дистиллятов — на 0,25 миллиона баррелей. Данные свидетельствует о сокращении запасов при сохраняющемся спросе. Вечером выйдет отчет с данными по запасам нефти от Минэнерго США.
В среду торги на азиатских площадках открылись снижением цен на нефть Brent. Цена опустилась ниже $94 за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть от итогов заседания ФРС и риторики регулятора по инфляции. Курс рубля остается нестабильным с тенденцией к небольшому ослаблению. Вероятно, в ближайшие дни он будет колебаться в диапазоне 96-98 рублей за доллар.
Индекс Мосбиржи снизился на 1,64%, до 3083,85 пункта, индекс РТС — на 2,07%, до 1003,35 пункта. Российский рынок показывает слабость с 5 сентября. Спекулятивный рост на тонком рынке выдохся после 50% роста с середины февраля. Ключевая поддержка располагается между уровнями 3015-3020 пунктов. Ее пробой спровоцирует ликвидацию маржинальных длинных позиций с целями в районе 2850 пунктов.
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