МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. На торгах 20 сентября рублевые пары оставались в боковом тренде. Они большую часть времени торговались в узком коридоре. Однако под конец дня рубль укрепился, когда снизился спрос на валюту. Также нацвалюта могла получить поддержку от поручения президента Владимира Путина правительству и ЦБ принять меры по его укреплению. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,71% до 96,15 рубля, евро/рубль — на 0,19% до 103,02 рубля, юань/рубль — на 0,75% до 13,16 рубля.

Правительство приступило к исполнению поручения. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о возможном введении дополнительного валютного контроля. Цель — ограничить отток капитала через страны-партнеры. Однако ЦБ выступает против новых ограничений. Считаю, что для укрепления рубля нужен комплекс мер, включающих стимулы и ограничения. Но следует избегать резких действий.

Нефть марки Brent подешевела на 1,49% до $93,11 за баррель. Цены упали из-за укрепления доллара после заседания ФРС США. ЦБ не изменил ставку, но дал понять, что стоимость заимствований останется высокой. Регулятор намерен поддерживать жесткую политику для снижения инфляции. Пауэлл заявил, что экономика достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение. ФРС будет действовать постепенно, оценивая новые экономические данные.

Позитивные данные от Минэнерго (EIA) о запасах нефти поддержали рынок. Отчет отразил снижение запасов сырой нефти в США на 2,1 миллиона баррелей. Запасы бензина и дистиллятов снизились на 0,8 и 2,9 миллиона баррелей соответственно. Добыча нефти составляет 12,9 миллиона баррелей в сутки.

На открытии торгов в Азии 21 сентября Brent стоит $92,81 за баррель. Поддержка находится на уровне $92,65. На фоне укрепления доллара покупатели могут отступить к уровню $91,80. Если день закроется выше $92,80, то возможно восстановление до $95 в понедельник.

Так как рубль не успел отреагировать на укрепление доллара, то на Мосбирже пара доллар/рубль выросла. Она остается в диапазоне 95,95-97,11 руб. Снижение нефти и укрепление доллара будут толкать курс к верхней границе.

Поддержку оказывают экспортеры и ЦБ, продающие валюту. Учитывая сохраняющиеся геополитические риски, возможна повторная проверка уровня 98,50 рубля за доллар.

Индекс Мосбиржи упал на 0,51%, до 3068,15 пункта, индекс РТС — на 0,08%, до 1002,54 пункта. Индекс Мосбиржи опускался до ключевой поддержки 3013 пунктов. При первом снижении она устояла. Во время второй волны она вряд ли устоит. Если в течение двух торговых дней значение индекса не закрепится выше 3115 пунктов, то нас ожидает коррекция до 2915 пунктов, это промежуточная цель.