МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. На рынке рублевых инструментов кардинальных изменений нет. Курс рубля к доллару, евро и юаню продолжает стабилизироваться в рамках сентябрьского коридора, а риски существенного ослабления национальной валюты снизились благодаря действиям Банка России. Регулятор 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 12% до 13% и заявил об окончании действия периода "дешевых денег". Это связано с высоким инфляционным давлением в экономике, которое согласно стратегии ЦБ необходимо вернуть на целевой уровень 4% в 2024 году.

Дополнительным позитивным фактором для динамики рубля выступает продолжение "бычьего" ралли на мировом рынке углеводородов: баррель Brent обновил годовые максимумы выше 95 долларов, российская смесь Urals уже в районе 80 долларов. Такой рост цен на энергоносители в третьем квартале ожидаемо повысит экспортные доходы нефтяных компаний, что может позитивно отразиться на торговом балансе страны и курсе рубля в будущем.

Пара евро/доллар до середины следующей недели может колебаться в коридоре 1,065-1,075. В долгосрочном периоде, от месяца и более, евро может подешеветь до 1,055-1,060.

ЕЦБ повысил процентную ставку в сентябре, но сейчас у консенсуса аналитиков всё больше уверенности в том, что это повышение с высокой вероятностью было последним в 2023 году, если только инфляция до конца года не начнёт опять резко разгоняться.

ФРС ожидаемо взяла паузу в повышении процентных ставок, у пары евро/доллар будет шанс вырасти до 1,07, но пока не факт, что этот рост продержится долго, так как экономика еврозоны в целом переживает сегодня не лучшие времена.

Решение ФРС сохранить ставку на самом высоком уровне с 2001 года скорее всего поддержит цены на нефть и рубль.

Прогнозы

Доллар торгуется в рамках недельного коридора 92,50-98,50 рублей за доллар. Евро будет удерживается в диапазоне 100,60-106 рублей за евро.