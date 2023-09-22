МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает всю неделю. В четверг индекс Мосбиржи закрывался на минимуме дня, подойдя к 3000 пунктов. Риск прокола этого уровня высокий, учитывая общий слабый фон на мировых фондовых площадках. При этом сейчас нет ожиданий устойчивого нисходящего тренда. Ближайшие сильные уровни поддержки по индексу расположены на 2930 и 2880 пунктов. Потенциальную просадку можно использовать для покупок. Сильнее остальных могут быть акции нефтяного и финансового сектора. В текущей ситуации также стоит учитывать важность фактора ликвидности. Голубые фишки в среднем показывают динамику лучше, чем второй и третий эшелоны, в которых ликвидность ниже.

С сегодняшнего дня вступает в силу обновленная база расчета индексов. Общее число бумаг в индексах Мосбиржи и РТС увеличится с 42 до 45. Произойдут следующие изменения: войдут акции Positive Technologies, QIWI, Юнипро, Селигдара, а покинут Fix Price.

Правительство РФ с 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Это небольшой негатив для интегрированных нефтяных компаний. Высокие цены на бензин и дизтопливо на оптовом уровне были явно неустойчивыми и рано или поздно должны были упасть. Меры должны снизить цены и несколько сократить рентабельность переработки. Мы не думаем, что рынок реально закладывал в акции нефтяников цену на бензин выше 70 000 руб. за тонну, поэтому потенциал снижения их котировок из-за принятых мер может быть ограниченным.

C 1 октября и до конца 2024 года вводятся экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий перечень товаров. Их размер составит от 4% до 7% при превышении курса доллара уровня 80. Новые пошлины будут действовать до конца 2024 года. Ставка составит: 4% при курсе USD/RUB 80-85 рублей, 4,5% при 85-90 рублей, 5,5% при 90-95 рублей, 7% при 95+ рублей. Принятые меры не распространяются на нефть, газ, зерно и лесоматериалы. Крупнейшими плательщикам будут горнодобывающие компании, экспортеры черных, цветных и драгоценных металлов, угля, удобрений.

На американском рынке акций снижение ускорилось. В четверг S&P 500 упал на 1,6%. Показав худшую сессию с марта. Все отраслевые индексы закрылись в минусе. Хуже остальных выглядит сектор недвижимости. Ускорение распродаж происходит на фоне роста долларовых ставок. Доходность к погашению 10-летних гособлигаций США поднялась до нового максимума с 2007 года — 4,5%. При таком уровне ставок коррекция в акциях может быть продолжена в среднесрочной перспективе. Также негативно на рыночных настроениях сказывается риск так называемого shutdown — приостановки работы госструктур по причине недостатка финансирования.