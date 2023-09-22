МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. По итогам торгов в четверг, 21 сентября, рубль незначительно укрепился по отношению к основным валютам. Вместе с тем укрепление доллара на мировом валютном рынке сдерживает рост рубля. Курс доллара к рублю снизился на 0,25%, до 95,91 рубля. Евро подешевел на 1,14%, до 101,85 рубля. Китайский юань ослаб на 0,4%, опустившись до 13,10 рубля.

Поддержку рублю оказали несколько факторов:

Центробанк увеличил объемы продажи валюты в рамках операций по инвестированию средств Фонда национального благосостояния.

Инвесторы ожидают введения мер валютного контроля для ограничения оттока капитала из России.

Обсуждается вариант введения экспортной пошлины, привязанной к курсу рубля.

Позитивное влияние оказывают относительно высокие цены на нефть.

Правительство РФ рассматривает варианты ужесточения валютного контроля, чтобы ограничить отток капитала через дружественные России страны. Также обсуждается введение экспортной пошлины для ряда товаров. Ее размер будет зависеть от курса рубля. Пошлина может заработать уже с 1 октября.

Россия ввела ограничения на экспорт бензина и дизтоплива, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Это привело к временному росту цен на нефть. В четверг цена на нефть марки Brent выросла на 0,09%, до $93,19 за баррель.

В пятницу на азиатских торгах Brent торгуется на отметке $93,83 за баррель. Техническая картина по нефти выглядит позитивно. Для дальнейшего роста покупателям необходимо преодолеть уровень $94,7. Однако укрепление доллара сдерживает рост цен.

На открытии торгов в пятницу рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Курс доллара опустился до 96,19 рубля. Рубль поддерживается высокими ценами на нефть, продажами валюты ЦБ и налоговым периодом. Однако после 28 сентября он может ослабнуть. Сохраняются риски, связанные с геополитикой и действиями ФРС США. Прогноз на конец дня — курс доллара около 97 рублей.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,59%, до 3019,22 пункта, индекс РТС — на 1,44%, до 988,12 пункта. Российский рынок с открытия устремился вниз. Отскок по индексу Мосбиржи не удался. Возросли риски упасть еще на 4%, до 2885 пунктов. Падение ускорится при снижении значения индекса ниже 3000 пунктов.