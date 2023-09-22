Российский рынок попытается перейти к коррекционному росту
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы после двух дней снижения, пытаются перейти к восстановлению, прибавляя порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 93,8 доллара за баррель.
Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, отметим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне высоких ставок в развитых экономиках. При этом, после двух дней преобладания продаж на фоне жесткой риторики ФРС США по итогам заседания, прошедшего в среду, под конец торгов на мировых рынках могут активизироваться покупки на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных.
По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 1,6%, отступив в район 3019 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских бумагах. Стабильная ситуация в ценах на нефть может поддержать наши акции, позволив рынку частично отыграть потери последних сессий. Дополнительным фактором, как и на мировых рынках, может выступить фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям перед выходными. Стоит отметить, что с технической точки зрения, индекс Мосбиржи в среду и четверг пробил поддержку в виде отметки 3075 пунктов и тренда ускорения, берущего начало от минимумов февраля, что может говорить в пользу продолжения коррекционного снижения в ближайшие недели.
На валютной секции Мосбиржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют порядка 0,3%, торгуясь в районе 96,2 и 102,4 рубля, евро растет на 0,6%, поднявшись до 102,4 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля отыграть утренние потери. Стабильная ситуация в цена на нефть и повышенное предложение иностранной валюты на рынке будут поддерживать рубль. В сложившихся обстоятельствах ожидаем к концу сессии отступления пары доллар/рубль в диапазон 95-96 рублей.
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