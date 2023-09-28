Поддержку доллару продолжают оказывать итоги заседания Федеральной резервной системы США, прошедшего 20 сентября. Мировой индекс доллара (DXY) при открытии торгов в понедельник достиг своих годовых максимумов и неуклонно растет уже на протяжении 11 недель.

ФРС сохраняет ключевую процентную ставку в пределах 5,25%-5,5% и даже расширяет прогнозный срок ее сохранения на текущем уровне или даже выше. Согласно сопроводительному документу, ФРС может провести еще одно повышение ставки до конца текущего года и продолжить замораживание цикла смягчения денежно-кредитной политики до конца 2024 года.

Этот сценарий исключает сближение доходностей между инструментами, связанными с долларом и евро, в контексте временной остановки монетарных действий Европейского Центрального Банка.

Учитывая, что верхний предел процентных ставок в Еврозоне, возможно, достигнут на уровне 4,5%, это будет способствовать дальнейшему отсутствию интереса инвесторов к стратегиям Carry Trade и, вероятно, приведет к ослаблению курса единой европейской валюты.

В октябре давление на рубль может снизиться благодаря нововведению — экспортные пошлины на сверхприбыли от курсовой разницы. Также поддержку рублю должны будут оказать высокие цены на нефть и улучшение ситуации с торговым балансом. Замедление инфляции в сентябре, которое наверняка станет последствием повышения ключевой ставки ЦБ РФ, тоже может благоприятно сказаться на рубле.

В наступающем месяце не будет заседаний комитета по открытым рынкам ФРС, значит, и нового повышения процентных ставок в США в октябре точно не будет. А из рисков для рубля остается по-прежнему нестабильный и напряжённый геополитический фон и новые возможные санкции против российского бизнеса.

Прогнозы:

По курсу доллара в октябре ожидаем 92,00-97,50 руб., евро, вполне вероятно, будет торговаться в диапазонах 101,00-107,00 руб., по курсу юаня ожидаем пределы 12,70-13,50 руб.

Пара евро/доллар продолжает снижаться, закрепившись ниже отметки 1,0700-1,0800, и устойчиво двигается в направлении годовых минимумов в диапазоне 1,0480-1,0530.