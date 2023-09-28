В среду, 27 сентября, курс рубля показал разнонаправленную динамику. Пара доллар/рубль выросла на 0,55% до 96,90 рубля, юань/рубль — на 0,49% до 13,21 рубля. Пара евро/рубль снизилась на 0,18% до 101,96 рубля на фоне укрепления доллара на мировом валютном рынке.

Рубль продолжил колебаться в ограниченном диапазоне. С одной стороны, он получает поддержку от повышенного спроса на рублевую ликвидность перед уплатой налогов 28 сентября и высоких цен на нефть. С другой стороны, на него оказывают давление усилившиеся геополитические риски и сохраняющийся спрос на импорт.

Высокие цены на нефть сдерживают ослабление рубля. В среду баррель Brent подорожал на 2,62% до $96,53. По данным Минэнерго США, запасы нефти в США снизились сильнее прогнозов — на 2,17 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов — на 0,4 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели в 12,9 млн баррелей в сутки.

В четверг, 28 сентября, на торгах в Азии цена на нефть Brent выросла до $97,30. Нефтяной рынок сейчас игнорирует многие фундаментальные факторы по техническим причинам. Ранее рост цен на нефть выше $88 открыл путь к психологическому уровню $100 за баррель. Возможно замедление роста цен на нефть при ее достижении.

На открытии торгов в России курс рубля укрепился к основным валютам. Однако высокий спрос на валюту со стороны импортеров продолжает оказывать давление на рубль. 28 сентября — пик налоговых выплат в России. Со следующей недели рубль останется без поддержки.

Пара доллар/рубль остается торговаться в боковом тренде. После пробития отметки 97,50 за доллар ослабление рубля может ускориться до 98,50 руб.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,51%, до 3067,61 п, индекс РТС — на 0,07%, до 999,22 п. Покупатели добились небольшого успеха на фоне ослабления рубля.Учитывая, что сегодня пройдет пик налоговых выплат, рубль останется без поддержки. Следовательно, вероятность восстановления индекса Мосбиржа выше, чем обрушения. Индексу нужно закрепиться выше 3080 п., чтобы вернуться к 3120 п.