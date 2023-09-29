Российская валюта на завершившейся рабочей неделе снизилась после пары недель роста к основным торгуемым на Московской бирже валютам. В итоге рубль направился к минимумам сентября против доллара и евро.

Диапазон курсовых колебаний при этом расширился. Так, на Мосбирже доллар провел неделю в коридоре 95,92-98,04 рубля, евро: 101,41-103,99 рубля, юань: 13,11-13,5 рубля. Доллар обновил максимум с 8 сентября (98,04 рубля), евро — с 14 сентября (103,99 рубля), юань — с 15 августа (13,48 рубля).

Курс рубля попал под давление упавших более чем в 9 раз валютных интервенций ЦБ РФ по продаже юаней — после прекращения регулятором усиленной конвертации юаней для инвестирования средств ФНБ — в момент погашения еврооблигаций на 3 миллиарда долларов.

Кроме того, негативно на курсе рубля сказалось окончание сентябрьского налогового периода, когда экспортеры активнее продают валюту.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 1,72 рубля до 97,97 рубля, юаня — на 33 копейки до 13,49 рубля, евро — на 75 копеек до 103,35 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю подросла до 9,1 тысяч против 9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ИСКАЛ ОПОРУ

Рубль начал неделю стабилизацией против основных валют на фоне прекращения с понедельника усиленных продаж юаней Центробанком РФ.

Участники рынка обращают внимание на новые инициативы экономических властей найти действенные рычаги влияния на курс рубля. В частности, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация с курсом рубля требует гораздо более сложных решений, чем возврат продажи валютной выручки. По его словам, необходимо наладить мониторинг — сколько рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают, как идут перетоки, потому что сейчас в полной мере этого мониторинга нет. Вывод рублей за рубеж сейчас не ограничен.

По его словам, получается так, что экспортеры зачастую продают валюту за рубежом и на российский рынок она (тем более "недружественная") поступает в ограниченном количестве. Российские импортеры, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту в РФ, а еще на это все накладывается дисбаланс валют, потому что импорт во многом идет еще и в долларах, и в евро, а поступления сюда уже все больше идут в юанях, в валютах третьих стран, поясняет Решетников проблемы с курсом.

Именно в начале недели рынок нефти как раз обновлял максимумы с ноября 2022 года, напоминая о возможном росте продаж валюты экспортерами, что также стабилизировало курс рубля.

ПРОГНОЗЫ

Однако середину недели и особенно ее завершение рубль провел в ослаблении против основных валют. Окончание налогового периода сентября стало триггером для активизации рублевых «медведей», и курсы валют обновили максимумы как раз в конце недели.

В то же время, активизируется дискуссия о том, что делать с курсом рубля, который стал совершенно неэластичным к торговому балансу и тем более — к рынку нефти. Так, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что введение предложенной главой Минэкономразвития "мембраны" (возможно, в виде ограничений на движение капитала) на валютном рынке является шагом назад. Это уже было в Советском Союзе, а отсутствие конвертируемости может нанести серьезный ущерб экономике, проясняет он.

Глава ВТБ Андрей Костин выразил опасение, что при введении "мембраны" будет два курса — по одному доллар будет стоить 150 рублей, а по второму — 250 рублей.

Наконец, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка.

Таким образом, пока «хор» рыночников в вопросе курса рубля более массовый, чем у сторонников ограничительных мер. Это создает для рубля условия к дальнейшему поиску баланса на резко сузившемся в последние месяцы российском валютном рынке. Не исключено, что этот баланс будет понемногу двигаться в сторону уже «потроганного» в середине августа психологического уровня 100 рублей за доллар.