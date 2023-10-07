МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Рубль продолжает сдавать свои позиции к ключевым мировым валютам. Эта динамика будет заметна до середины октября. Существенным для населения и инвесторов пока остается психологический фактор курсов валют. Закрепление доллара на отметке 100 рублей и выше может стать точкой нового отсчета в 30-летней истории слабости российской валюты.

В течение первой недели октября нефть марки Brent подешевела на 7,7%, а доллар подорожал к рублю почти на 2,5%. Негативная динамика для рубля на фоне дисбаланса спроса и предложения на валютном рынке вполне вероятна до середины осени.

В первой половине октября негативом для рубля может выступить увеличение объемов покупок валюты в ФНБ и приостановка покупки иностранной валюты для зеркалирования операций Министерства финансов.

Однако ослабление рубля будет характерно для начала и середины октября, а в третьей декаде октября можно будет ждать укрепления рубля. Ожидаемая пауза в повышении процентных ставок ФРС США и ЕЦБ на фоне заметной поддержки рубля налогового периода окажет краткосрочную поддержку российской валюте.

Доллар к середине осени вырасти 104,5 рубля, а евро достичь отметки 109 рублей. Но на этих уровнях монетарные власти наверняка примут жесткие меры по валютному контролю. При реализации позитивного сценария курс доллар осенью еще может снизиться до 92 рублей. У рубля еще есть шансы отыграть часть потерь в октябре.