В понедельник торги по рублю завершились ростом, несмотря на то, что в ходе дня курс доллара поднимался до 102,35 рубля, а евро — до 108,03 рубля. Рубль обновил минимумы, проигнорировав ралли по нефти. К закрытию вечерней сессии он отыграл все потери, выйдя в плюс. Он мог укрепиться на фоне фиксации прибыли и ожиданий новых мер по стабилизации курса со стороны ЦБ и правительства. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что их действия правильные и дадут результат. Однако пока не видно фундаментальных предпосылок для серьезного укрепления рубля, так как сохраняется дисбаланс спроса и предложения валюты. Пара доллар/рубль снизилась на 1,08%, до 99,32, евро/рубль — на 0,97%, до 104,74, юань — на 0,95%, до 13,58 руб.

Цены на нефть завершили день ростом. Brent подорожал на 4,4% до $88,13 за баррель на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Однако европейские трейдеры проигнорировали утреннее ралли, что говорит об ограниченном влиянии ситуации на нефтедобычу в Иране. Рост возможен в случае расширения санкций против Ирана.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман предложила расширить санкции против Ирана вместе с Европой и США после начала войны. Европа, по её мнению, должна поддержать Израиль и предпринять все возможные шаги, чтобы остановить финансирование ХАМАС со стороны Ирана. Введение санкций может привести к закрытию Ормузского пролива, который является ключевым транспортным маршрутом для других крупных экспортеров.

Во вторник на торгах в Азии баррель Brent стоит $87,75. Для возобновления роста цене Brent нужно превысить $90,5 за баррель. Если европейские участники откажутся от покупок, то придётся отступать к $86. Торги на Мосбирже по иностранным валютам открылись ростом. На сегодня в паре доллар/рубль ожидают восстановление до 100,80-101,00 руб. Думаю, что цена останется в диапазоне понедельника 98,84-102,35 руб. От закрытия вечерней сессии будет зависеть, обновит ли рубль недельный минимум или нет.

Индекс Мосбиржи вырос 0,93%, до 3174,02 п., индекс РТС — на 2,00%, до 1006,92 п. Рост индексов вызван резким повышением цен на нефть и ослаблением рубля в первой половине дня. Нефть подорожала из-за войны между Израилем и Палестиной. Рубль на утренней сессии ослабляется, поэтому индекс Мосбиржи попытается продвинуться вверх до 3195 п. От него вероятная коррекция до 3115 п.