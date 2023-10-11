10 октября курс рубля продолжил снижение к основным мировым валютам. Курс доллара поднялся до 100,3 рубля, увеличившись на 0,98%. Курс евро вырос на 1,58%, до 106,4 рубля, юаня — на 1,07%, до 13,73 рубля.

Ослабление рубля происходит на фоне сокращения профицита торгового баланса и из-за падения экспорта при росте импорта. По данным ЦБ, за 9 месяцев 2023 года сальдо текущего счета снизилось в 4,8 раза, а профицит торговли — в 2,9 раза.

Высокий внутренний спрос на валюту также оказывает давление на рубль. Кроме того, сохраняется лаг в возврате экспортной выручки, несмотря на рост цен на нефть. Глобальное усиление доллара на ожиданиях повышения ставки усиливает отток капитала из развивающихся стран, включая Россию. Это также оказывает давление на курс рубля.

На заседании в октябре Банк России будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. С налоговым периодом ожидание по ставке это положительные факторы для рубля.

Во вторник цена на нефть марки Brent снизилась на 0,47% до $87,71 на фоне отсутствия новых факторов роста. Конфликт Израиля и Палестины пока слабо влияет на рынок. Однако в случае эскалации и вовлечения других стран региона могут последовать атаки на нефтяную инфраструктуру, что вызовет резкий рост цен на нефть.

11 октября цена на нефть Brent на азиатских торгах составляет $87,9 за баррель. В фокусе данные от API по запасам нефти в США и прогноз Минэнерго США. Техническая картина указывает на потенциал роста цен до $89,5 за баррель.

На открытии торгов на Мосбирже курс доллара вырос до 100,4 рубля. Несмотря на повышение цен на нефть, внешний фон для рубля остается негативным. Ожидаю продолжения консолидации доллара в диапазоне 98,85-102,35 рубля на фоне снижения волатильности. Со временем рынок адаптируется к курсу выше 100 рублей, тогда верхняя граница сместится на 109-110 руб.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,09%, до 3177,03 п., тогда как индекс РТС упал на 1,03%, до 996,56 п. Слабость рубля поддерживает IMOEX на достигнутом уровне. На утренней сессии доллар/рубль торгуется в небольшом плюсе, поэтому ждем открытия основной сессии снижением по индексу. Уровень 3190 выступает сопротивлением.