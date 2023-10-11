Медленный рост
Индекс МосБиржи показывает нейтральную динамику на невысоких оборотах. И хотя котировки растут 4 сессии подряд, подъем совсем незначительный. Каких-то выраженных тенденций в отдельных секторах не наблюдается. Индекс остается около середины широкого бокового коридора. В ближайшее время он может остаться в границах диапазона 3000¬-3300 п. Фактором поддержки остаются слабый рубль (доллар снова выше 100) и относительно высокие цены на нефть.
Раньше в такие периоды внимание участников часто переключалось на более волатильные истории третьего эшелона, однако введенные Московской биржей и ЦБ меры помогли снизить там частоту неоправданных колебаний на повышенных оборотах.
В Европе на хабе TTF в Нидерландах фьючерсы на газ превысили уровень в $500 за тыс. куб. м. За три сессии они выросли почти на 30%. Одним из ключевых факторов поддержки выступает риск забастовки на заводах СПГ в Австралии, на которые приходится 7% мировых поставок. Для акций Газпрома такая динамика сырья позитивна, хотя и в меньшей степени, чем раньше из-за упавшего объема экспорта. Тем не менее бумаги могут локально выглядеть сильнее индекса МосБиржи.
Индекс S&P 500 во вторник прибавил еще 0,5%. Рост продолжается три сессии подряд. Отскок происходит от нижней границы годового тренда. Все сектора накануне закрывались в плюсе. Подъему помогает как снижение индекса доллара, так и постепенное падение доходностей по гособлигациям США. События на Ближнем Востоке пока не оказали существенного влияния на американский фондовый рынок. Сегодня в фокусе статистика по инфляции за сентябрь.
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