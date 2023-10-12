11 октября на валютном рынке рубль продемонстрировал незначительные колебания к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть. Курс доллара опустился на 10 копеек до 100,2 рубля, евро прибавил 9 копеек до 106,49 рубля.

В течение сентября курс доллара к рублю держался на отметке около 96 рублей. В конце месяца ослабление рубля усилилось, и доллар стабилизировался на уровне 100 рублей. Резкий рост цен на нефть до $88,96 и ожидания дополнительных мер регуляторов оказали поддержку рублю.

Цена на нефть восстановилась на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке до $88,96 за баррель. Однако вчера нефть Brent подешевела до $85,68 из-за заявления Саудовской Аравии о готовности стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке совместно с другими экспортерами.

Саудовская Аравия как крупнейший поставщик нефти заинтересована в предотвращении дестабилизации и резкого роста цен. Поэтому она намерена координировать усилия в рамках ОПЕК+ для поддержания стабильности и избежания ценовых шоков.

Важным фактором стал подписанный президентом Путиным указ о принудительной конвертации части экспортной выручки. Это решение направлено на укрепление рубля, но содержит риски.

Госконтроль над выручкой экспортеров ограничивает их самостоятельность. К тому же эффективность мер для рубля на долгосрочном горизонте не совсем очевидна при сохранении внешних рисков. Реальные объемы валюты у экспортеров неизвестны, учитывая расчеты в национальных валютах.

После падения цен на нефть сохраняются риски снижения ниже $82,8 за баррель. Учитывая геополитические риски, дисбаланс спроса и предложения, отсутствие фундаментальной поддержки рубля, его ослабление будет ограниченным.

Курс доллара снизился до 96,45 рублей на 3,5%. Вероятно, эффект от указа будет недолгим. До пика налоговых платежей рубль может удержаться около 97 рублей, но укрепление ниже 95 маловероятно. Реалистичная цель — стабилизация около 95 рублей до конца года.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,54% до 3194 пунктов, РТС — на 0,87% до 1005 пунктов. Скорее всего, рост индекса Мосбиржи до 3194 пунктов завершен. Учитывая снижение цен на нефть, ожидается коррекция индекса до отметки 3115 пунктов. Дальнейшая динамика прояснится по итогам торгов.