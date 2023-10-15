МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Недельная сессия открывается снижением стоимости рубля в сравнении с иностранными валютами. В частности, американская и китайская валюты достигли максимумов за год, добравшись до 102,35 рубля за доллар и 14,03 рубля за юань.

Геополитические факторы, такие как обострение конфликта на Ближнем Востоке, помогли мировому рынку нефти избежать глубокой коррекции и, как нам кажется, действуют в поддержку рубля. Уже в эту среду ожидается публикация макроэкономических отчетов о торговом балансе за август и про инфляцию за сентябрь.

Эти данные скорее всего могут смягчить отрицательную динамику рублевых инструментов и, вероятно, указать на необходимость повышения учетной ставки Центробанком на заседании 27 октября. Если курсы уверенно установятся выше психологической отметки в 100 рублей за доллар, монетарные власти могут предложить новые действия, чтобы предотвратить дальнейшую девальвацию.

Пока рынок продолжает держать рамки коррекционного торгового коридора 92,50-102,50 рублей за доллар.

Прогнозы

Доллар продолжает двигаться в зону 102-103 рубля. Поддержкой для рынка может стать уровень в 97-98 рублей за доллар.

Евро торгуется выше уровня в 103,50-104 рублей, пытаясь продолжить свой рост в направлении 108-110 рублей за евро.