МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Динамика курса рубля на минувшей неделе была неоднозначной. Поначалу российская валюта демонстрировала ослабление — курс доллара вырос до 102,35 рубля. Однако затем последовало заметное укрепление, и к концу недели доллар опустился до 96,46 рубля. Резкие колебания связаны с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа, вводящего обязательную продажу части валютной выручки крупнейшими экспортерами на внутреннем рынке. Данная мера на первых порах будет оказывать психологическое воздействие, снижая спекулятивный спрос на валюту. В то же время ЦБ РФ высказывает опасения, что административные ограничения несут риски для внешнеэкономической деятельности. Регулятор отмечает, что устойчивый курс должен определяться фундаментальными факторами, а не временными мерами.

13 октября рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,19%, до 97,24 рубля, евро/рубль — на 0,62%, до 102,17 рубля. Пара юань/рубль повысилась на 0,08%, до 13,31 рубля. За неделю доллар подешевел на 3,15%, евро — на 3,40%, юань — на 2,95%.

Несмотря на некоторые разногласия, компромиссный вариант указа был согласован между администрацией президента, правительством и ЦБ. Путин выразил уверенность, что принятые меры положительно скажутся на стабилизации валютного рынка.

Цены на нефть марки Brent в пятницу выросли более чем на 4%, превысив 90 долларов за баррель. Рост котировок произошел на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке после обострения обстановки в секторе Газа. Кроме того, поддержку ценам оказывает сохраняющийся дефицит предложения из-за ограниченного наращивания добычи странами ОПЕК+. В то же время МЭА и ОПЕК повысили прогнозы роста спроса на 2023 год на фоне постепенного восстановления мировой экономики.

В понедельник, 16 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $90,85. Несмотря на риски замедления глобального роста, в ближайшее время может сохраниться рост котировок на фоне геополитических рисков. Высокие цены на нефть будут оказывать поддержку рублю и российской экономике.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара повысился на 97,62 рубля. Покупателям не удалось с первого раза закрыть гэп от 11 октября. Сегодня жду вторую попытку пройти уровень 97,90 рубля, чтобы протестировать уровень 100 рублей к среде. Резкого ослабления рубля не ожидаю, но техническая картина указывает на повторный рост до 100 рублей. В случае, если продажа валютной выручки не приведет к стабилизации курса рубля, Банк России может вновь повысить ключевую ставку до 14% годовых.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 3192,33 пункта, индекс РТС — на 0,75%, до 1034,11 пункта. Индекс Мосбиржи продолжил восстанавливаться и почти вернулся в район 3200 пунктов. Слабость российской национальной валюты и рост нефтяных котировок поддержат фондовый рынок. Цена на нефть повышается из-за ситуации на Ближнем Востоке, а значит, спрос на акции нефтяного сектора останется стабильным. Он будет толкать индекс вверх. С открытия основной сессии ожидаем рост индекса Мосбиржи до 3200 пунктов.