МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В понедельник, 16 октября, рубль подешевел к доллару и евро, немного укрепившись к юаню. Пара доллар/рубль повысилась на 0,16% до 97,39 рубля, евро/рубль — на 0,32% до 102,50 рубля, а пара юань/рубль снизилась на 0,09% до 13,29 рубля.

После резкого укрепления рубля, рублевые пары три дня торгуются в ограниченных диапазонах. На динамику российской валюты продолжает влиять решение о введении обязательной продажи 80% валютной выручки экспортерами. Однако, эффект от такой меры проявится не сразу. Также участники рынка следят за ситуацией на Ближнем Востоке, которая несет риски срыва поставок нефти.

Во вторник, 17 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $89,60. В понедельник нефть подешевела на 0,89% до $90,08. Снижению котировок способствовала новость об ослаблении санкций США в отношении венесуэльского нефтегазового экспорта. Власти Венесуэлы вернулись к переговорам с оппозицией после годового перерыва. Поздно вечером Американский институт нефти (API) представит предварительные оценки запасов топлива в США. С утра фьючерсы на Brent снижаются на 0,3% и торгуются в районе $89,4 за баррель. По нефти ожидают консолидацию около уровня $90.

Торги на Мосбирже открылись ростом по валютам. Пара доллар/рубль составляет 97,50 рубля. Консолидация проходит под гэпом, который образовался после подписания президентом России указа о продаже валютной выручки экспортерами. Моя цель по доллару — 100 рублей. Промежуточный уровень — 98 рублей. Сначала сходим на 100 рублей, потом уже по ценовой модели можно рассматривать укрепление рубля от принятых мер правительства и ЦБ РФ. Минэкономразвития ожидает стабилизации курса рубля в диапазоне 90-92 рубля за доллар к второму кварталу 2024 года. Можно строить разные прогностические модели, главное быстро принимать решения и работать на опережение. Для рубля внешние факторы негативны. Одного указа, похоже, недостаточно для разворота "медвежьего" тренда.

Торговая неделя на фондовом рынке началась с роста. Индекс Мосбиржи вырос на 1,33% до 3234,78 пункта, а индекс РТС на 1,25% до 1047 пунктов. Общий фон для инвесторов позитивный. На горизонте сейчас появился уровень 3275 пунктов.