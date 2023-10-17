МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал неделю с роста на 1,3%. Подъем продолжается третью сессию подряд. Обороты в понедельник увеличивались. Фактором поддержки остаются относительно высокие цены на нефть и в целом стабильный внешний фон. Индекс подходит к верхней границе широкого бокового диапазона последних месяцев. Она расположена около 3250-3290 пунктов. В этой области давление продавцов может увеличиться.

В понедельник лучше рынка среди голубых фишек выглядели акции банковского сектора. Бумаги ВТБ прибавили 2,3%, Сбер вырос на 1,7%. Поддержку оказали комментарии главы Минфина Антона Силуанова о том, что большие сверхдоходы у банков можно забрать через повышенные дивиденды в следующем году.

Акции компании Астра выросли на 68% к цене IPO за две первые торговые сессии. Бумаги в понедельник заняли первое место на рынке по числу сделок и второе место по общему объему торгов. Оборот составил 10,9 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем стоимость всех акций в свободном обращении. В ближайшее время повышенная торговая активность в акциях сохранится.

Индекс S&P 500 отыграл просадку предыдущих двух сессий и вернулся выше 4370 пунктов. В понедельник котировки выросли на 1%. Все отраслевые индексы закрывались на положительной территории. Оптимизм инвесторов по поводу сильного сезона корпоративных отчетов в момент перевешивает негативное влияние роста доходностей по американским гособлигациям, а также геополитические риски.