2023-10-17T11:48:59+03:00
2023-10-17T11:48:59+03:00
2023-10-17T11:48:59+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20231017/842002131.html
Россиянам объяснили, когда покупать автомобиль
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Покупка автомобиля в декабре и январе может быть выгодной, так как в это время трафик в дилерских центрах снижается, и продавцы могут предложить скидки, чтобы привлечь... ПРАЙМ, 17.10.2023
мнения аналитиков, экономика, новости, россия, автомобиль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Покупка автомобиля в декабре и январе может быть выгодной, так как в это время трафик в дилерских центрах снижается, и продавцы могут предложить скидки, чтобы привлечь покупателей, заявил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов "Российской газете".
«На рынке автомобилей с пробегом покупка авто в январе особенно актуальна, так как фактически автомобиль стал на год старше, поэтому с продавцами можно договариваться о скидках. Весна и лето — не лучшее время для приобретения авто: в сезон отпусков спрос на личный транспорт всегда повышенный, соответственно и цена может вырасти», — отмечает эксперт.
В отчете Минпромторга прогнозируется восстановление российского авторынка, с уровнем продаж в 1,3 миллионов единиц к 2024 году. В долгосрочной перспективе ожидается постепенный рост рынка на один процент ежегодно, достигая уровня в 1,8 миллионов автомобилей в год к 2030 году и 1,9 миллионов автомобилей в год к 2035 году.
В России также наблюдается рост цен на автомобили восьми марок, представленных на рынке, в период с 1 по 15 октября. В стране зарегистрировано 12,5 миллионов кроссоверов и внедорожников.