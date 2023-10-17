МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Покупка автомобиля в декабре и январе может быть выгодной, так как в это время трафик в дилерских центрах снижается, и продавцы могут предложить скидки, чтобы привлечь покупателей, заявил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов "Российской газете". "Автостат" отметил рост продаж легковых авто с пробегом в России в сентябре

«На рынке автомобилей с пробегом покупка авто в январе особенно актуальна, так как фактически автомобиль стал на год старше, поэтому с продавцами можно договариваться о скидках. Весна и лето — не лучшее время для приобретения авто: в сезон отпусков спрос на личный транспорт всегда повышенный, соответственно и цена может вырасти», — отмечает эксперт.

В отчете Минпромторга прогнозируется восстановление российского авторынка, с уровнем продаж в 1,3 миллионов единиц к 2024 году. В долгосрочной перспективе ожидается постепенный рост рынка на один процент ежегодно, достигая уровня в 1,8 миллионов автомобилей в год к 2030 году и 1,9 миллионов автомобилей в год к 2035 году.

В России также наблюдается рост цен на автомобили восьми марок, представленных на рынке, в период с 1 по 15 октября. В стране зарегистрировано 12,5 миллионов кроссоверов и внедорожников.