МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Во вторник, 17 октября, курс рубля снизился по отношению к основным валютам. Большую часть дня котировки рублевых пар двигались в узком диапазоне в ожидании новостей. К закрытию торгов давление на рубль усилилось. Поскольку рубль не укрепляется на фоне дорожающей нефти, значит рынок уже отыграл новости о введении обязательной продажи экспортной выручки. Реальный эффект от принятых мер можно ожидать к середине ноября.

Доллар подорожал к рублю на 0,31%, до 97,70 рубля, евро — на 1%, до 103,52 рубля. С 12 октября волатильность на валютном рынке заметно снизилась. Курс доллара четыре дня держится около 97,37 рубля. Участникам торгов нужны новые факторы, чтобы выйти из сложившегося диапазона.

Цены на нефть марки Brent по итогам вторника выросли на 0,86%, до $90,85 за баррель. Эскалация конфликта Израиля и Палестины продолжает беспокоить трейдеров, не давая котировкам снизиться. Геополитические риски могут затронуть стабильность в Ормузском проливе. Рост цен сдерживают ожидания возвращения экспорта из Венесуэлы после достижения предварительного соглашения с США.

В среду, 18 октября, на азиатских торгах Brent подорожал на 1%, до $91,75 за баррель. Покупатели попытаются пробить отметку $93,5, используя внешний фон. Если к четвергу цена останется ниже $91, возможно падение до $81,8. Поддержка нефти недостаточна для укрепления рубля в текущих условиях.

С 23 октября экспортеры будут активнее продавать валюту перед пиком налоговых выплат. Значимой поддержки рублю ждать не стоит, так как с 17 октября начал действовать указ о продаже экспортной выручки. По доллару ожидаю закрытия разрыва 97,9-100,2 рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,38%, до 3247,15 пункта, РТС снизился на 0,02%, до 1046,97 пункта. Рост замедлился, но потенциал для роста сохраняется до 3270 пунктов. Рост цен на нефть и доллара будет толкать индекс Мосбиржи выше. Вероятно, когда будет достигнут текущий уровень, начнется коррекция вниз.