В среду, 18 октября, торги завершились небольшим снижением по рублевым парам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,32%, до 97,39 руб., евро/рубль — на 0,89%, до 102,60 руб., юань/рубль — на 0,26%, до 13,28 руб.

Благоприятно на национальную валюту повлияла подготовка российских экспортеров к уплате налогов, а также повышение цен на нефть до $92,96. К концу октября им предстоят значительные налоговые выплаты, поэтому компании наращивают продажу валютной выручки.

Также в ближайшие шесть месяцев рубль будет получать поддержку от новых правил обязательной продажи валюты для российских экспортеров. Отдельным компаниям потребуется размещать не менее 80% валютной выручки в российских банках и продавать не менее 90% от этого объема на внутреннем рынке. Засчитывание иностранной валюты будет возможно в течение 60 дней, а продажа выполнится в течение двух недель.

Рубль поддерживают и ожидания повышения ключевой ставки Центробанка на предстоящем заседании совета директоров 27 октября. ЦБ может поднять ставку на 100 базисных пунктов до 14% годовых из-за продолжающегося высокого уровня инфляционного давления в экономике и ослабления рубля. Целью повышения ставки является сдерживание инфляции и достижение ее целевого уровня в 4% к 2024 году. Решение о повышении ставки в условиях высокой инфляции кажется обоснованным, но оно может оказать негативное влияние на экономический рост.

По итогам среды баррель Brent подорожал на 0,48%, до $91,29. В ходе европейской сессии цена повышалась до $92,96. К закрытию дня цена снизилась до $91,29. Поддержка была получена от отчета Министерства энергетики США (EIA), а давление исходило от укрепления доллара и новостей по Венесуэле.

Согласно отчету EIA, за прошедшую неделю запасы нефти в США уменьшились на 4,5 млн баррелей (прогноз был —0,4 млн баррелей). Запасы бензина за неделю сократились на 2,4 млн баррелей (прогноз был —0,6 млн баррелей), дистиллятов — на 3,2 млн баррелей (прогноз был —1,2 млн баррелей).

Штаты разрешили некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией, в результате соглашения между двумя странами. Под руководством американского министерства финансов была выдана генеральная лицензия, позволяющая временно осуществлять операции в нефтегазовом секторе Венесуэлы в течение шести месяцев. Одновременно была предоставлена лицензия на взаимодействие с государственной золотодобывающей компанией Minerven. Однако ослабление санкций не распространяется на компании, связанные с Россией, и не снимает ограничения на новые инвестиции в нефтегазовый сектор Венесуэлы со стороны российских субъектов. Минфин может изменить свое решение, если Венесуэла не выполнит свои обязательства по проведению выборов.

В четверг, 19 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в минусе на уровне $90,98. Торги на Мосбирже открылись в плюсе по рублевым парам. Валюты продолжают торговаться в ограниченных диапазонах. В преддверии перечисленных выше событий ожидается повышение волатильности в конце недели. Моя цель по рублю остается на уровне 100 рублей — закрытие гэпа. Новые меры по продаже валютной выручки и налоговый период будут удерживать рубль от резкого падения.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,06%, до 3249,21 п., РТС — на 0,42%, до 1051,17 п. В первой половине дня индекс IMOEX повышался до 3262 п. на фоне роста нефтяных котировок. С их падением и укреплением рубля пришлось отступать к 3225. Слабость рубля и коррекция по нефти будут удерживать индекс около 3250 п.