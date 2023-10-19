Рост остановился
Российский рынок акций остановил фазу роста. Индекс МосБиржи в среду показал нейтральный результат, среди голубых фишек была смешанная динамика. При этом обороты торгов снова выросли. Лучше рынка выглядели акции нефтяников. ЛУКОЙЛ и Газпром нефть переписали исторические максимумы. В это же время отставал банковский сектор и крупные компании электроэнергетики. Сегодня внешний фон не располагает к возобновлению уверенного подъема индекса МосБиржи с штурмом верхней границы боковика на 3290 п.
ЛУКОЙЛ назначил на 26 октября заседание совета директоров по рассмотрению вопроса дивидендов за 9 месяцев 2023 г. Как и в прошлые года, фактически это будут выплаты из результатов I полугодия. Уверенности в конкретном уровне выплат нет. Базовый прогноз аналитиков БКС Мир инвестиций 365 руб. Это меньше, чем 100% от свободного денежного потока, так как ЛУКОЙЛ может оставить часть средств на потенциальный байбэк.
Ключевой темой, оказывающей влияние на мировые фондовые площадки, снова становится рост доходностей американских гособлигаций. По 10-летним выпускам сегодня утром они поднялись до нового максимума с 2007 г. 4,94%. Высока вероятность, что доходность пройдет выше 5%. Это в свою очередь фактор в пользу укрепления индекса доллара, а также негативный драйвер для рынков акций и сырьевых площадок. Накануне индекс S&P 500 потерял 1,3%.
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