В четверг, 19 октября, рубль закрылся в плюсе по отношению к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,35%, до 97,05 руб., юань/рубль — на 0,46%, 13,22 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,19%, до 102,80 руб. Рубль продемонстрировал разнонаправленные колебания на фоне роста цен на нефть и ослабления доллара. Дополнительные силы рубль черпает от приближения пиковых выплат (30 октября).

По итогам дня баррель Brent подорожал на 2,13%, до 93,23 долларов. Цены на нефть выросли в четверг на фоне опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке и заявлений главы ФРС США о возможности более медленного повышения ставок.

На Ближнем Востоке растут опасения вторжения Израиля в сектор Газа и негативной реакции арабских стран. Иран ужесточил риторику и угрожает ввести нефтяное эмбарго против Израиля. Это повышает геополитические риски в регионе. Рост цен замедлился, поскольку США на 6 месяцев смягчили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это может увеличить добычу в Венесуэле на 200 тыс. баррелей в сутки.

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о намерении действовать осторожно в вопросе повышения ставок. Это снижает риски резкого замедления мировой экономики и спроса на нефть. Рынок считает маловероятным повышение ставок ФРС до конца года. По данным CME FOMC, сохранение ставок на заседании 1 ноября оценивается с вероятностью 99,6%.

В целом среднесрочные перспективы для нефти остаются позитивными. Нефть уверенно закрепилась выше 90 долларов за баррель Brent и готова расти дальше при срыве поставок. Предложение ограничено, а спрос пока устойчив. Дефицит может сохраниться до конца года, поддерживая цены. Дорога открыта до уровня 96 долларов.

Курс доллара к рублю снижался до 96,78 рублей, но затем вернулся выше 97 рублей. В пятницу на Мосбирже курс доллара опустился до 96,91 рубля. На стороне рубля — приближение пика налоговых выплат, дешевеющий доллар и дорожающая нефть.

Правительство и ЦБ РФ готовят меры по развитию внешней торговли в обход западных посредников. Госдума утвердила новую схему расчета нефтегазовых доходов бюджета от цен на нефть и газ с 2024 года. Это увеличит доходы бюджета примерно на 1,7 трлн рублей. Это может поддержать рубль на горизонте месяца.

Учитывая все позитивные факторы для рубля, резкого укрепления от него не ожидаю. На этих факторах курс доллара может упасть до 96 рублей. Если все сложится благоприятно до конца месяца, то вполне может прогуляться до зоны 95,00-95,50 рублей. Мой равновесный курс по доллару — 100 рублей. Опираясь на дневную техническую картину, остаюсь на стороне покупателей.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,18%, до 3255,16 п., индекс РТС — на 0,51%, до 1056,51 п. Рост индекса замедлился на фоне укрепления рубля. От падения индекс сдерживается ростом цен на нефть. По индексу МосБиржи общая картина не поменялась. Значение индекса торгуется вблизи вершины 3287 п. от 5 сентября 2023. Покупатели попытаются воспользоваться внешним фоном, чтобы подняться индекс до 3270 п. А там уже нужно смотреть, начнется фиксация прибыли в акциях или нет.