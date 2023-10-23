МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В пятницу на торгах российский рубль продемонстрировал укрепление на фоне ряда позитивных факторов. Курс доллара снизился на 1,78% до 95,32 рубля, евро подешевел на 1,89% до 100,85 рубля, юань ослаб на 1,67% до 13 рублей за юань.

Основными причинами укрепления рубля стали:

Указ президента об обязательной продаже экспортной выручки крупными компаниями.

Приближение периода уплаты налогов 30 октября, для чего нужно конвертировать валюту в рубли.

Рост цен на нефть.

Ожидания повышения ключевой ставки ЦБ 27 октября.

Цены на нефть марки Brent в течение дня росли на фоне геополитических рисков на Ближнем Востоке, достигнув $93,75 за баррель. К закрытию снизились до $91,63 из-за ожиданий возобновления экспорта нефти из Венесуэлы после смягчения санкций США.

Ожидается, что на заседании ЦБ 27 октября будет принято решение о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт до 14% годовых. Это связано с высоким инфляционным давлением и ослаблением рубля. Цель — сдержать инфляцию и достичь 4% к 2024 году. Решение выглядит оправданным, но может негативно сказаться на экономическом росте.

За неделю рубль укрепился благодаря внутренним факторам, несмотря на сохраняющиеся внешние риски. Доллар за неделю потерял 1,97%, евро — 1,29%, юань — 2,3%.

20 октября цены на нефть снизились. Баррель Brent подешевел на 1,08% до $92,22. Рынок продолжает реагировать на риски в регионе Ближнего Востока. Число буровых установок в США растёт после полугодовой стагнации. Их количество выросло на 1, до 502. Газовых установок стало больше на 1, до 118. К концу 2024 г. добыча в США по прогнозам вырастет до 13,4 млн баррелей в сутки.

23 октября после спокойных выходных цены на нефть скорректировались вниз, Brent подешевел на 1,12% до $91,19. Волатильность может сохраниться из-за рисков срыва поставок. При усилении спада до $90 вероятность роста до $98 снизится. Возможный диапазон до середины ноября $85-94,5.