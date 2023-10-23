Дальнейшее потенциальное разрастание военного конфликта между Израилем и Палестиной — основной драйвер роста цен на нефть к уровню $100 за баррель и возможно выше в краткосрочной перспективе. Пока зона военных действий не затрагивает объекты добычи и транспортировки нефти. Однако вовлечение в конфликт стран-соседей и близость ключевых транспортных узлов Персидского залива заставляет закладывать в текущую цену на нефть существенную риск-премию.

В то же время, если вернуться к более фундаментальным факторам влияния на рынок нефти, то успешное выполнение соглашения «ОПЕК+» остается основным фактором поддержки цен на нефть. В рамках последней встречи 4 октября страны «ОПЕК+» приняли решение о сохранении параметров ограничений на добычу нефти. При этом и Россия, и Саудовская Аравия подтвердили свои планы по сохранению взятых ранее на себя дополнительных ограничений по поставкам нефти на мировой рынок суммарно на 1.3 млн б/с до конца 2023 года.

В этой связи ключевым событием станет следующее заседание в формате мониторингового комитета 26-го ноября, на котором ожидаем решения стран-участниц по квотам на 2024 год особенно в свете заявлений представителей Саудовской Аравии о возможности корректировок действующих сейчас дополнительных добровольных ограничений.

Среди факторов давления на нефтяные котировки в среднесрочной перспективе можно назвать снижение объемов импорта нефти Китаем. В сентябре этот показатель сократился на 13.4% м/м до 45.74 млн т или 11.18 млн б/с. Однако за 9М2023 года объемы импорта нефти Поднебесной выросли на 14.6% г/г, что говорит о продолжении роста энергопотребления в Азии в долгосрочной перспективе.

Власти США приняли решение об отмене на 6 месяцев санкций на сделки с венесуэльскими нефтью и газом. Санкционные ограничения против нефтегазового сектора Венесуэлы были введены в 2019 году и на тот момент добыча нефти в этой стране составляла порядка 1.3 млн б/с. Для сравнения в августе 2023 года этот показатель составил лишь 800 тыс. б/с. По оценкам экспертов потенциал роста предложения нефти Венесуэлой на горизонте полгода довольно ограничен и составляет порядка 200 тыс. б/с.