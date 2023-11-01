Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки растут в пределах 2,2%, а лидером выступает рынок Японии. Исключение составляет рынок Индии, снижающийся на 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста днем ранее, сегодня утром корректируются, теряя порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,2%, торгуясь чуть выше 85 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов в ходе торгов, сегодня выделим публикацию отчета ADP о занятости и индекс деловой активности в промышленности США, а также данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. Основным же фактором для рынков выступят результаты заседания ФРС США, по итогам которого ожидается сохранении ставки на текущем уровне. При этом инвесторы будут внимательно следить за комментариями представителей американского регулятора, которые могут определить отношение участников торгов к рисковым активам на горизонте ближайших недель.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, отступив до 3 201 пункта. Сегодня ожидаем сохранения негативных тенденций на российском рынке. Дальнейшее ухудшение ситуации в ценах на нефть будет оказывать давление на российские акции, способствуя снижению рынка. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи в ходе сессии может сделать еще один шаг к восходящему тренду, являющемуся ближайшей поддержкой для рынка и проходящему в районе 2 150 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар и евро теряют 0,1% и 0,2%, отступив до 93,3 и 98,6 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,7 рубля. Вчерашняя попытка укрепления рубля была встречена активизацией покупок. В результате чего к концу сессии пара доллар/рубль смогла отыграть потери и перейти к росту. Данный фактор может быть вызван продолжающимся ухудшением ситуации на рынке энергоносителей. Он же может сдержать укрепление национальной валюты и в рамках сегодняшней сессии. В результате, в ходе торгов ожидаем перехода основных мировых валют к консолидации на текущих уровнях, что позволит доллару удержать позиции в верхней половине диапазона 90 — 95 рублей.