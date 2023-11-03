В четверг, 2 ноября, рубль продемонстрировал ослабление на фоне расширения санкций США против России. Курс доллара поднялся до 93,35 рубля, евро — до 99,32 рубля.

Причиной ослабления рубля стало введение Вашингтоном новых ограничительных мер против РФ. В санкционные списки были включены около 150 российских компаний и организаций, а также 37 физических лиц. Санкции затронули финансовый и энергетический сектора российской экономики.

В частности, под санкции попала Санкт-Петербургская биржа, которая вынуждена была приостановить торги иностранными ценными бумагами. Санкции означают отключение биржи от долларовой системы расчетов.

Несмотря на внешнее давление, рубль продолжают поддерживать жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и обязательная продажа валютной выручки крупнейшими экспортерами. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о возможном дальнейшем ужесточении санкций и необходимости быть к этому готовыми. Президент РФ Владимир Путин отметил, что указ об обязательной продаже части экспортной выручки крупнейшими компаниями-экспортерами сыграл позитивную роль в стабилизации валютного рынка.

В четверг цены на нефть выросли примерно на 2,5%, прервав трехдневное падение. Рост произошел на фоне паузы в повышении ставок центробанками США и Великобритании, а также из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке. Страны ОПЕК+ сохраняют действующие квоты на добычу до конца года. Вне картеля темпы наращивания добычи остаются умеренными. Это не даёт поводов для пересмотра прогнозов на 2024 год.

В пятницу цена на нефть Brent удерживается на отметке $87 за баррель. Вечером ожидаются данные Baker Hughes о бурении в США и Канаде. Если Brent преодолеет $87,40, возможен рост цен до $90,50. Техническая картина благоприятна для отскока цен с четверга. Покупателям нужно быть активными, пока попутный ветер.

На открытии торгов в пятницу на Мосбирже рубль продолжил ослабление. Курс доллара опустился до 93,06 рубля. Цена ищет равновесный уровень в текущих условиях. Доллар может удерживаться в диапазоне 92,50-94,50 рублей до среды. В понедельник торги закрыты, поэтому во вторник, скорее всего, откроются на уровне закрытия пятницы.

По итогам вчерашних торгов индекс Мосбиржи упал на 0,29%, до 3197,22 п., индекс РТС — на 0,79%, до 1079,82 п. Новые антироссийские санкции повысили на рынке волатильность, но не нарушили боковой тренд. Индекс Мосбиржи по-прежнему может пройти поддержку 3185 п. Потеря опоры под ногами покупателей приведет к его падению до 3125 п. А если значение индекса опустится до 3125 п., то усилятся медвежьи настроения и на горизонте появится уровень 3000 п.