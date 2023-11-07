На прошлой неделе рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику. Сначала российская валюта существенно подешевела на 5,38% до отметки 85,08 рубля за доллар на фоне падения цен на нефть. Однако в преддверии длинных праздничных выходных рубль резко укрепился к основным валютам. Курс доллара снизился на 1,81% до 92,42 рубля, евро подешевел на 0,63% до 98,95 рубля, юань на 1,12% до 12,66 рубля.

На укрепление национальной валюты повлиял ряд факторов. Во-первых, это высокие цены на нефть, несмотря на недавнее снижение. Во-вторых, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, повысившего ключевую ставку до 15%. И, в-третьих, вступивший в силу указ президента об обязательной продаже 80% валютной выручки для крупных экспортеров. Министр финансов Антон Силуанов отметил стабилизирующий эффект этой меры для курса рубля и выразил уверенность в сохранении позитивной динамики.

Кроме того, определенную поддержку рублю оказали слабые данные по рынку труда США, укрепившие ожидания скорого завершения ФРС цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Это положительно сказалось на спросе к рискованным активам, включая валюты развивающихся стран.

На нефтяном рынке в понедельник 6 ноября отмечалась неоднозначная динамика. По итогам торгов баррель Brent подорожал на 0,13% до $85,19. Однако общий настрой участников рынка остается скептическим. Слабые экономические данные из США и Китая тормозят спрос на нефть. Даже ослабление доллара и геополитические риски на Ближнем Востоке не вызывают активности покупателей.

Добровольные ограничения добычи со стороны ОПЕК+, принятые Россией и Саудовской Аравией, могут сохраняться до I квартала 2024 года из-за традиционного снижения спроса на нефть в зимний период. Это должно удержать цены от падения.

Во вторник, 7 ноября, цена барреля Brent опустилась до $84,66. Рекомендую трейдерам внимательно следить за геополитическими рисками на Ближнем Востоке, которые способны вызвать волатильность на рынке. При отсутствии негативных новостей участники ориентируются на технические уровни — в частности, важную поддержку на отметке $84,3. Сохраняются риски падения цен на нефть до $79 к 20 ноября.

На валютном рынке в понедельник рублевые пары показали разнонаправленную динамику. Курс доллара снизился незначительно до 92,39 рубля, евро и юань укрепились до 99,09 и 12,67 соответственно. Во вторник торги на Мосбирже открылись ростом курса доллара до 92,76 рубля. Выделяю два ключевых уровня — 93,6 руб. и 94,5 рубля. Прохождение этих отметок будет сигналом возобновления давления на рубль, которое может сохраниться до пика налоговых выплат 28 ноября.

В понедельник индекс Мосбиржи вырос на 0,83%, до 3235,11 п., индекс РТС — на 0,92%, до 1103,78 п. По индексу Мосбиржи поддержка 3185 п. устояла. Значению индекса осталось превысить уровень 3240 п., чтобы к концу ноября обновить годовой максимум. Повторное возвращение цены к уровню 3185 п., повысит вероятность обвала рынка до 90%. У продавцов в качестве цели остается уровень 3000.