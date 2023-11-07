Доллар может попытаться подняться в район 93 рублей
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 2,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного подъема в понедельник, сегодня с утра теряют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает коррекционную тенденцию понедельника, отступая на 0,6% и торгуясь в районе 84,7 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе, в отсутствии важной макроэкономической статистики, внимание инвесторов на мировых рынках будет сосредоточено на геополитических рисках, а также выступлениях представителей ведущих Центробанков, в которых участники торгов будут искать намеки на дальнейшие шаги регуляторов в рамках денежно-кредитной политики.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 1%, закончив сессию в районе 3 235 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских бумагах, чему способствует внешний фон и, в частности, отступление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 80 — 85 долларов за баррель. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи может перейти к коррекционному снижению, компенсировать вчерашний рост и к концу сессии отступить ниже 3 200 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня с утра рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск изменения котировок доллара, евро и юаня не превышают 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 92,5, 99 и 12,68 рубля соответственно. В ходе сессии, учитывая существенное ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, рубль может оказаться под умеренным давление, в результате чего основные мировые валюты по итогам дня продемонстрируют некоторый рост. Так, на наш взгляд, пара доллар/рубль к концу сессии может попытаться подняться в районе 93 рублей.
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