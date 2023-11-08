МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Вчера курс рубля незначительно укрепился к доллару и евро, завершив торги в небольшом плюсе, несмотря на снижение цен на нефть. Поддержку национальной валюте оказали данные Минфина о дефиците бюджета за 10 месяцев на уровне 0,7% ВВП.

Рубль продемонстрировал устойчивость к негативному внешнему фону. Несмотря на падение цен на нефть более чем на 4% по итогам торгов, внутренний валютный рынок оставался спокойным. Курс доллара снизился до 92,26 рубля, евро — до 98,67 рубля.

Согласно предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета за январь-октябрь составил 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Это лучше показателей аналогичного периода прошлого года. Положительно оценивается динамика поступления ненефтегазовых доходов, которая превышает прогнозы.

В то же время снижение нефтегазовых доходов компенсируется за счет средств ФНБ в рамках бюджетного правила. Таким образом, промежуточные итоги исполнения бюджета демонстрируют адаптивность бюджетной системы к внешним шокам при сохранении макроэкономической сбалансированности.

С другой стороны, цены на нефть марки Brent упали более чем на 4% на фоне укрепления доллара и роста запасов в США. По данным API, запасы выросли почти на 12 млн баррелей. Кроме того, снижение спроса ожидается в Китае на фоне падения экспорта. Объем китайского экспорта в октябре сократился на 6,4% в годовом выражении — до $274,83 млрд. Прогноз предусматривал снижение показателя на 3,3%. Китай является крупнейшим в мире потребителем нефти.

Ослабление нефти будет оказывать давление на рубль с лагом в несколько недель. Пока же курс стабилизировался около 92,4 рубля за доллар. На фоне дешевеющей нефти возможна волатильность с возвратом к 94 рублям. Таким образом, в краткосрочной перспективе рубль сохраняет устойчивость за счет внутренних факторов, в то время как внешний фон остается негативным. Давление на валюту будет нарастать по мере реализации эффекта от снижения цен на нефть.