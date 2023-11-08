Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня утром отступают на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent после существенного снижения во вторник, сегодня продолжает негативную динамику, теряя 0,2% и торгуясь в районе 81,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию статистики по инфляции в Германии и выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла.

По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 246 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях. Несмотря на то, что днем ранее инвесторам удалось проигнорировать снижение рынка энергоносителей, в результате которого ближайший фьючерс на нефть марки Brent перешел в нижнюю половину диапазона 80 — 85 долларов за баррель, данный фактор может в ближайшие сессии выйти на первое место, что окажет давление на наш рынок. В сложившихся обстоятельствах, уже в рамках сегодняшней сессии индекс Мосбиржи может сделать существенный шаг к отметке 3 200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, 9.00 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 92,4, 98,7 и 12,69 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток основных мировых валют развить утренний успех, чему способствует ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. Так, после удержания позиций в первые дни недели в середине диапазона 90 — 95 рублей, пара доллар/рубль может попытаться перейти к восстановлению и к концу торгов подняться в район 93 рублей.