МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. На данный момент, российский рубль имеет потенциал для дальнейшего укрепления, и это в первую очередь обусловлено действиями монетарных властей России. На фоне нестабильности на Ближнем Востоке, что снижает цены на нефть (черное золото марки Brent снижается до 80 долларов за баррель, а Urals до 65 долларов), внешние факторы оказывают краткосрочное давление на рубль.

На ближайшей неделе рынок будет внимательно следить за данными о торговом балансе России за сентябрь и октябрьской статистикой по инфляции. Скорее всего будет восстановление сальдо между экспортом и импортом с 11 миллиарда до 12,55 миллиарда долларов, а при этом годовой уровень потребительских цен может увеличиться на 0,7%, достигнув 6,7%. Эти показатели могут положительно сказаться на российской валюте к концу недели.

Стоит отметить, что евро укрепился по отношению к доллару, поскольку Федеральная резервная система США не продолжает ужесточение денежно-кредитной политики, подтвердив уровень базовой процентной ставки в диапазоне 5,25-5,5%. Тем временем, рост показателей рынка труда в США замедляется.

Прогнозы:

Можно ожидать, что доллар продолжит снижаться и приблизится к отметке в 90 рублей, торгуясь ниже уровня сопротивления 95-96 рублей за доллар.

Евро, в свою очередь, будет удерживаться в диапазоне от 95,5 до 103 рублей.

Пара евро/доллар по-прежнему является основным торговым инструментом у трейдеров на валютном рынке в России. Диапазон поддержки пары: 1,04-1,06, а область сопротивления, в свою очередь, — 1,08-1,09.