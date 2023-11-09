В среду, 8 ноября, курс рубля по отношению к основным мировым валютам продемонстрировал умеренный рост. Это произошло на фоне сохраняющейся поддержки национальной валюты со стороны Центробанка РФ, который удерживает ключевую ставку на высоком уровне, а также обязательных продаж части экспортной выручки крупными компаниями. Однако ослабление цен на нефть и укрепление доллара США по отношению к другим валютам сдерживали рост рубля. По итогам торгов доллар подешевел на 0,26%, до 92,01 рубля; евро — на 0,16%, до 98,51 рубля; юань — на 0,43%, до 12,62 рубля.

В ходе основной сессии курс доллара опускался до 91,76 рубля. Участники валютного рынка практически не реагируют на резкое падение цен на нефть, которое произошло на этой неделе. Это свидетельствует о том, что предложение валюты на данный момент превышает спрос на нее со стороны импортеров.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о намерении Центробанка в ближайшее время возобновить регулярные валютные интервенции в соответствии с бюджетным правилом. Также будут осуществлены отложенные покупки валюты. Эти меры окажут давление на курс рубля. Регулятор планирует проводить операции в следующем году и заранее об этом сообщит.

Тем временем цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений замедления мировой экономики. В среду стоимость барреля Brent упала на 2,06%, до $79,75. Особые опасения вызывает статистика из Китая, которая может указывать на замедление спроса на нефть со стороны этой страны. Торговый баланс Китая отстал от ожиданий в октябре, составив 56,53 млрд по сравнению с $77,71 млрд предыдущего месяца.

В четверг, 9 ноября, на торгах в Азии Brent торгуется на отметке $79,64 за баррель. Важный уровень поддержки находится между $77 и $78,5 за баррель. Пробитие зоны может привести к ускорению падения цен до $72 за баррель. На данный момент снижение цен на нефть не оказывает существенного давления на российскую национальную валюту. Однако в среднесрочной перспективе продолжающееся падение стоимости энергоресурсов может негативно сказаться на курсе рубля.

Пара доллар/рубль нащупала равновесный уровень на 92 рублях, но с технической точки зрения им ничего не мешает протестировать уровень 90 рублей перед приближающимся налоговым периодом. Пока доллар торгуется под уровнем 94,50 рублей, об ослаблении рубля временно можно забыть. При восстановлении цены до 93,70 рублей в течение двух суток техническая картина начнет меняться против нацвалюты.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,03%, до 3245,43 пункта; индекс РТС вырос на 0,53 пункта, до 1113,03 пункта. Российский рынок акций символически снизился на фоне роста рубля, при этом проигнорировал падение стоимости нефти марки Brent. Рынок не сильно просел из-за роста акций Сбербанка. Индекс Мосбиржи приближается к сопротивлению 3285 пунктов. Если значение останется выше 3185 пунктов до конца недели, то нужно готовиться к обновлению максимума. На горизонте появился уровень 3400 пунктов.