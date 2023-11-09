Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,6%. Исключение составляют рынки Китая и Индии, консолидирующиеся у уровней предыдущего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после отступления днем ранее ниже отметки 80 долларов за баррель, сегодня с утра предпринимает попытку восстановления, прибавляя 0,2% и торгуясь в районе 79,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня повлиять на настроения инвесторов на мировых рынках, отметим публикацию данных по заявкам на пособие по безработице в США, а также очередное выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла.

По итогам среды индекс Мосбиржи практически не изменился, в результате чего он закончил сессию в районе 3 245 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Если в предыдущие сессии снижение цен на нефть лишь сдержало рост нашего рынка, то в дальнейшем данный фактор может стать основным поводом к переходу индекса Мосбиржи в коррекционное снижение. В частности, отступление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 75 — 80 долларов может стать триггером к активизации продаж в бумагах нефтегазового сектора, который может стать аутсайдером.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты консолидируются по отношению к рублю. Так, к 9.10 мск изменение котировок доллара, евро и юаня не превышают 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 92, 98,5 и 12,62 рубля соответственно. На горизонте ближайших недель ожидаем, что пара доллар/рубль может протестировать нижнюю границу диапазона 90 — 95 рублей, чему будет способствовать рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на 27 ноября. Однако, в рамках ближайших сессий, учитывая существенное ухудшение ситуации в ценах на нефть, не исключаем попыток американской валюты вернуться в верхнюю половину обозначенного коридора.