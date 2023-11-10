Вчера по итогам торгов российский рубль продемонстрировал незначительное ослабление к доллару США и евро. В то же время национальная валюта немного укрепилась по отношению к китайскому юаню. Курс доллара вырос на 0,02%, достигнув 92,03 рубля за доллар. Курс евро увеличился на 0,15%, поднявшись до 98,66 рубля за евро. Курс юаня снизился на 0,19%, опустившись до 12,60 рубля за юань.

В первой половине торгового дня курс доллара снижался до 91,73 рубля. Рубль пытался укрепляться благодаря высоким процентным ставкам, установленным Банком России, а также обязательной продаже экспортной выручки в валюте. Однако во второй половине дня рубль ослаб по отношению к доллару из-за роста индекса доллара и снижения цен на нефть.

По итогам четверга стоимость барреля Brent снизилась на 0,17%, достигнув отметки в 79,89 доллара за баррель. Цена на нефть продолжает снижаться на фоне сохранения медвежьих настроений. Восстановление экономики Китая замедляется, что ведет к слабому спросу на энергоресурсы, который оказался ниже прогнозов инвесторов.

10 ноября на торгах в Азии стоимость барреля Brent составила 80,43 доллара. С утра наметилась попытка покупателей развить восходящую коррекцию. Сопротивление находится на отметке 82,04 доллара за баррель. Чтобы ослабить позиции продавцов и перевести рынок в фазу консолидации, покупателям необходимо преодолеть этот уровень. Восстановление индекса доллара также сдерживает активность трейдеров на рынке нефти. Для ускорения подъема цен покупателям нужно пройти отметку в 84,30 доллара за баррель. Целевой ориентир для продавцов остается в диапазоне 78-78,50 долларов.

На открытии торгов по рублевым парам наблюдался небольшой рост. Пара доллар/рубль торговалась на уровне 92,11 рубля. Рублю пока не удается преодолеть зону сопротивления 91,60-91,70 рублей за доллар. Есть мнение, что эта отметка может поддерживать доллар еще в течение недели.

Дополнительный импульс к укреплению национальной валюты в ноябре может прийти ближе к концу месяца в связи с налоговыми выплатами. Учитывая, что за последние две недели стоимость нефти существенно снизилась, опускаясь ниже 80 долларов, из-за обязательной продажи экспортной выручки эффект на валютный рынок может проявиться с опозданием. Если курс доллара преодолеет отметку в 92,75 рубля, это будет свидетельствовать об изменении настроений участников рынка и начале новой фазы ослабления рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,17%, до 3239,92 п., индекс РТС — на 0,37%, до 1108,87 п. Три дня индекс Мосбиржи держится на уровне 3240 п. Позиции покупателей остаются сильными. Если в ближайшие три торговых дня значение индекса не вернутся к 3183, значит готовимся к прорыву 3283 и продолжению ралли. Этому может способствовать новая фаза ослабления рубля после прохождения уровня 92,75 рубля.