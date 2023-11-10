Энергетика сдержит российский рынок
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют до 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, утром предпринимают попытку восстановления, прибавляя до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром подтягивается на 0,4%, торгуясь в районе 80,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов выделим выход предварительных данных по ВВП Великобритании за 3 квартал. Из внутренних данных отметим публикацию статистики по инфляции за октябрь, которая может оказать влияние на ожидания инвесторов относительно решения ЦБ РФ по ставке на заседании в декабре, что, в свою очередь, скажется на отношении инвесторов к российским акциям и рублю.
По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, отступив до 3 240 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания продаж в российских акциях. Ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, наблюдавшееся на текущей неделе и приведшее ближайший фьючерс на нефть марки Brent к нижней границе диапазона 80 — 85 долларов за баррель, продолжит, как минимум, сдерживать рост нашего рынка, а при ухудшении внешней конъюнктуры может привести к развитию коррекционных тенденций. Также к концу дня продажи могут активизироваться за счет желания части инвесторов сократить объем акций в портфеле в преддверии выходных. В сложившихся обстоятельствах к концу сессии индекс Мосбиржи может отступить в район 3 220 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.20 мск доллар и юань подтягиваются в пределах 0,1%, торгуясь в районе 92,2 и 12,6 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,3%, отступив до 98,4 рубля. В ходе сессии, учитывая удержание нефтью марки Brent позиций выше 80 долларов за баррель, ожидаем стабилизации рубля на текущих уровнях. Поводы для продолжения укрепления национальной валюты появятся ближе к концу месяца. Пока же рублю удается игнорировать ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, которая могла бы поспособствовать возвращению пары доллар/рубль в верхнюю половину диапазона 90 — 95 рублей.
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