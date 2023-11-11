Перспективы полной компенсации советских вкладов граждан в Сбербанке выглядят неочевидными по нескольким причинам.

Начнем с того, что оценка правительства в 61,8 триллиона рублей по состоянию на 2024 год в два раза превышает все доходы федерального бюджета РФ за 2022 год на уровне 27,8 триллиона рублей. Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы предполагает, что в 2024-2026 годах данный показатель будет колебаться в диапазоне 33,5-35 триллионов рублей: т.е. доходы вырастут, но не настолько, чтобы позволить расплатиться с гражданами.

Кроме того, даже если бы у правительства РФ была возможность эти деньги где-то занять, то оно бы столкнулось с другой проблемой. По данным Банка России, по состоянию на 1 октября 2023 года структура денежной массы в стране выглядела следующим образом:

денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении): 17,35 триллиона рублей;

денежный агрегат М1 (М0 + чеки, вклады до востребования, остатки средств в национальной валюте на расчётных счетах организаций, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций): 48,985 триллиона рублей;

денежный агрегат М2 (М1 + срочные вклады): 90,597 триллиона рублей.

Таким образом, компенсация советских вкладов граждан в Сбербанке объемом в 61,8 триллиона рублей в виде наличных увеличила бы денежный агрегат М0 примерно в 3,5 раза, агрегат М1 — примерно в 1,3 раза, а агрегат М2 — почти на 70%. Подобное изменение денежной массы спровоцировало бы взрывную инфляцию.

27 октября Банк России вновь повысил ключевую ставку, доведя ее до 15%. Свое решение регулятор обосновал, в том числе, необходимостью охладить кредитование и тем самым снизить инфляционное давление. В этом контексте интересными выглядят цифры по общему объему непогашенных кредитов физлиц в РФ.

По данным Банка России, по состоянию на 1 октября объем кредитов физлицам в структуре активов кредитных организаций составлял 32,44 триллиона рублей. С начала года этот показатель вырос примерно на 5 триллионов рублей, внеся существенный вклад в ускорении инфляции. Несложно представить себе, что произошло бы при вливании в систему 61,8 триллиона рублей.

Впрочем, стоит отметить, что инфляцию разгоняет не само по себе увеличение денежной массы (хотя есть и такая точка зрения), а ее использование. И здесь мы подходим к другой проблеме, которую ЦБ также называет в качестве одного из важных проинфляционных факторов.

Текущее внутреннее производство неспособно удовлетворить устойчивое увеличение спроса на товары и услуги со стороны населения РФ. Разрыв между производственными возможностями экономики РФ и спросом на товары и услуги со стороны населения покрывается импортом. Импорт же, в свою очередь, дорожает по целому ряду причин, главной из которых выступает ослабление рубля, у которого тоже есть целый ряд причин.

Учитывая вышесказанное, компенсация советских вкладов граждан в Сбербанке в текущих параметрах выглядит малореалистичной. Вероятно, ее можно было провести, сократив совокупный размер выплат. Но для этого потребуется отказ от формулировки, содержащейся в соответствующем Законе 1995 года о том, что гарантированные сбережения граждан РФ будут возмещаться в соответствии с их покупательной способностью на момент вложения.

Кроме того, выплату компенсаций можно было бы растянуть во времени: например, равномерно распределить их на 10 лет. Однако, вполне возможно, что мировая экономика входит в затяжной — многолетний — период высокой инфляции, что с учетом высокой зависимости России от импорта может создавать инфляционное давление и внутри страны. В подобных обстоятельствах может появиться необходимость периодически индексировать размер компенсаций, что, в свою очередь, станет дополнительным проинфляционным фактором.