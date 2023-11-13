Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 0,5%. Исключение составляет рынок Китая, консолидирующийся у уровней закрытия предыдущей недели. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в пятницу, сегодня с утра отступают в пределах 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,8%, торгуясь в районе 80,8 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на блоке важной статистики из США. Здесь можно выделить публикацию данных по инфляции, которые могут повлиять на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий ФРС США, розничным продажам, индексу цен производителей и числу выданных разрешений на строительство. Также отметим выход в конце недели статистики по инфляции в Еврозоне.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 242 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем продолжения консолидации российского рынка на текущих уровнях. При этом, волна снижения, прошедшая на прошлой неделе в ценах на нефть, пока не отразилась на наших акциях. Однако в дальнейшем данный фактор может привести к активизации продаж и переходу индекса Мосбиржи в коррекционное снижение.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.20 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 92,3, 98,7 и 12,62 рубля соответственно. Здесь на старте торгов мы также не ожидаем существенных изменений. Однако в ходе сессии рубль может оказать под умеренным давлением, что будет способствовать попыткам основных мировых валют перейти к восстановлению. Так, пара доллар/рубль в ходе торгов может попытаться выйти в верхнюю половину диапазона 90 — 95 рублей.