Вчера российский рубль продемонстрировал укрепление по отношению к доллару и евро. Основными факторами укрепления российской валюты остаются высокие процентные ставки ЦБ, ожидания их дальнейшего повышения до 16% годовых, а также недавно введенные меры по обязательной продаже экспортной выручки. Кроме того, поддержку рублю оказывает расширение полномочий Росфинмониторинга по контролю за валютными операциями экспортеров, что свидетельствует об ужесточении регулирования для стабилизации курса рубля. Курс доллара снизился до 91,62 рубля, евро — до 98,05 рубля.

На нефтяном рынке наблюдалось восстановление после публикации оптимистичного прогноза ОПЕК. Эксперты картеля ожидают рост спроса в 2023 году на 2,46 млн баррелей в сутки. Прогноз ОПЕК укрепил позитивные настроения и поддержал рост цен на нефть и рубль.

14 ноября баррель Brent стоит $82,8, восстановившись после недавнего спада. Для продолжения восходящего движения необходимо преодолеть сопротивление на уровне $84,4. В противном случае возможно возобновление понижательной динамики.

На валютном рынке рубль также столкнулся с сопротивлением на пути к отметке 90 рублей за доллар. Курс опускался до 91,53 рубля, что является минимумом с 31 октября. Однако затем произошла коррекция до 91,89 рубля. В случае закрытия торгов выше 92,4 рубля вероятно последующее восстановление курса до 93,75 рубля вслед за закрытием коротких спекулятивных позиций. Таким образом, несмотря на недавнее укрепление, дальнейшая динамика российской валюты остается неопределенной. Для выхода на новые максимумы требуется преодоление сопротивления на отметке 91,60 рублей за доллар. Пока же возможно продолжение колебаний курса в диапазоне 91-94 рублей.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,19%, до 3248,27 п., индекс РТС — на 0,90%, до 1117,43 п. Российский рынок акций показывает слабую динамику в бумагах. Техническая картина по индексу Мосбиржи не меняется. Индекс остается в диапазоне 3150-3285. Ожидаю продолжения бокового движения. Негативным сигналом для покупателей будет уход значения ниже 3150, который усилится с пробоем 3200 п.