Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки прибавляют в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного движения днем ранее, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытку продолжить волну восстановления, начатую днем ранее, прибавляя 0,3% и торгуясь в районе 82,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по инфляции в США, которая может повлиять на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий ФРС США в рамках денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, скажется на широком спектре рисковых активов. Плюс к этому, важным фактором для рынков продолжает оставаться геополитика.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 248 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях. Переход цен на нефть к восстановлению может поддержать российский фондовый рынок, способствуя его подъему. При этом индекс Мосбиржи в ходе сессии попытается закрепиться выше отметки 3 250 пунктов и сделать еще один шаг к локальным максимумам.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар, евро и юань теряют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 91,5, 98 и 12,52 рубля соответственно. Российский рубль в рамках предыдущей сессии позитивно воспринял переход рынка энергоносителей к восстановлению. Данный фактор может продолжить оказывать поддержку национальной валюте, что приведет к дальнейшему восстановлению рубля. При этом пара доллар/рубль полноценно закрепилась в нижней половине диапазона 90 — 95 рублей и может в ближайшие недели протестировать поддержку на уровне 90 рублей, чему также поспособствует подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на 27 ноября.