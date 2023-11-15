Во вторник, 14 ноября, рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным валютам. На открытии торгов российская валюта начала укрепляться на фоне ослабления доллара и роста цен на нефть. Однако после публикации данных по инфляции в США доллар резко подешевел, и пара доллар/рубль опустилась до отметки в 90,31 рубля. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 1,11%, до 90,60 руб., юань/рубль — на 0,60%, до 12,47 руб.

Согласно данным Минтруда США, инфляция в октябре замедлилась до 3,2% в годовом выражении по сравнению с 3,7% в сентябре при ожиданиях на уровне 3,3%. Основным фактором замедления стало снижение цен на энергоносители. В месячном выражении инфляция не выросла, хотя аналитики прогнозировали рост на 0,1%. Базовая инфляция также замедлилась до 4% год к году. Такие данные могут позволить ФРС США отказаться от повышения ставок в декабре, что является позитивным фактором для развивающихся рынков. Данные CME Group показывают, что вероятность сохранения ставок составляет 94,5% против 85,5% до выхода отчета.

Во вторник фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,37% на фоне данных по инфляции, достигнув уровня $83,94 за баррель. Цены выросли, несмотря на негативные прогнозы роста запасов нефти в США.

15 ноября на торгах в Азии нефть торгуется на уровне $82,65 за баррель. Ценовая динамика остается неустойчивой, и в фокусе трейдеров будут официальные данные Минэнерго США о запасах. Американский институт нефти заявил, что запасы нефти могли вырасти на 1,3 млн барр., запасы бензина — на 0,2 млн барр. Запасы дистиллятов предположительно снизились на 1 млн барр. Данные производят негативное впечатление.

На открытии торгов в России рубль укрепился до 90,20. Слабость доллара, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и обязательная продажа экспортной выручки поддерживают рубль. До конца месяца ожидается дальнейшая поддержка рубля за счет налогового периода. Теперь ближайший ключевой уровень поддержки для доллара 89,75 руб. После него целевая область сместится на 83,60-85,50 руб. Рубль окончательно переломил нисходящий тренд. О новой фазе ослабления рубля стоит говорить после того, как курс доллара закрепится выше 92,65 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,10%, до 3212,39 п. Индекс РТС повысился на 0,04%, до 1116,97 п. Укрепление рубля оказало негативное влияние на динамику российских акций. Дальнейшее укрепление национальной валюты будет только усиливать негативный эффект. Пока индекс Мосбиржи торгуется выше 3180 п., рынок контролируется покупателями. Поскольку рубль открылся ростом против доллара, то от индекса стоит ожидать небольшого снижения. Если покупатели испугаются и начнут выходить из длинных позиций, то возрастут риски падения индекса Мосбиржи до 3125.