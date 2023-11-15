Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 2,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного подъема днем ранее, сегодня прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,4%, торгуясь в районе 82,8 доллара за баррель. Отметим, что импульс к росту мировым рынкам дала вчерашняя статистика по инфляции в США, которая показала более быстрое замедление потребительских цен. В результате, инвесторы пересмотрели ожидания относительно действий ФРС США в сторону более раннего перехода к смягчению денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, привело к повышению спроса на рисковые активы. Если же говорить о макроэкономических факторах, которые способны сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, то здесь можно выделить публикацию данных по розничным продажам и индексу цен производителей в Штатах, а также по инфляции в Великобритании.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 1,1%, отступив в район 3 212 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток нашего рынка перейти к восстановлению, чему способствует улучшение ситуации на внешних фондовых площадках и в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи попытается отыграть часть вчерашних потерь и закончить сессию в диапазоне 3 220 — 3 240 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и юань снижаются на 0,4% и 0,2%, отступив до 90,3 и 12,44 рубля, евро несет символические потери, удерживая позиции в районе 98,1 рубля. В ходе сессии рубль попытается развить утренний успех и продолжить волну укрепления. При этом пара доллар/рубль может уже сегодня протестировать поддержку на отметке 90 рублей. В случае ее пробоя, американская валюта перейдет в диапазон 85 — 90 рублей и в ближайшие недели, на фоне роста предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат, может отступить в середину данного коридора.