Российский рубль в четверг показал укрепление по отношению к доллару США и китайскому юаню, при этом немного ослабев к евро. Национальная валюта продолжает движение, заданное обязательной продажей экспортной выручки компаниями и жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка. За день пара доллар/рубль снизилась на 0,34%, опустившись до отметки 89,15 рубля за доллар. Пара юань/рубль подешевела на 0,37%, до 12,27 рубля за юань. В то же время пара евро/рубль немного выросла — на 0,03%, до 97,26 рубля за евро.

В ходе дневных торгов курс доллара опускался до 88,55 рублей за доллар, что является минимумом с начала июля этого года. Курс евро также достигал 96,13 рублей за евро — минимального значения с конца июня. Ослабление доллара и евро обусловлено сохраняющимся дисбалансом между спросом и предложением из-за принудительной продажи экспортерами валютной выручки и высокого уровня ключевой ставки ЦБ.

Дополнительным фактором в последние дни стало ослабление самого доллара на мировом валютном рынке на фоне замедления инфляции в США. Кроме того, приближение пика налоговых выплат в России в конце ноября заставляет компании активнее продавать валютную выручку.

Мировые цены на нефть в четверг обрушились более чем на 4%, до $77,46 за баррель марки Brent. Падение произошло на фоне публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране. За две недели запасы выросли на 17,5 млн баррелей, до максимального с августа уровня. Это превысило ожидания аналитиков, которые прогнозировали небольшой рост.

В пятницу утром стоимость барреля Brent составляла $77,45. Накануне в ходе американской сессии цена опускалась до $76,56 за баррель. Техническая картина указывает на возможное продолжение снижения до $74,5 за баррель. Ключевая поддержка находится на отметке $70 за баррель. Учитывая сохраняющиеся геополитические риски, резкого дальнейшего падения цен ожидать не стоит.

На Московской бирже доллар торгуется на уровне 89,15 рубля. У продавцов доллара есть потенциал для дальнейшего движения курса к отметке 86 рублей. Сдерживающим фактором остается падение цен на нефть. За последние 20 торговых сессий нефть подешевела на 17%, а в четверг — на 3% из-за негативных данных по запасам в США.

Для покупателей доллара сопротивлением являются уровни 90,45 и 91,6 рубля. Преодоление отметки 90,45 рублей означало бы переход валютного рынка в коррекционную фазу. Пока же внутренние факторы благоприятствуют дальнейшему укреплению рубля.

Индекс Мосбиржи упал на 0,81%, до 3189,08 п., индекс РТС — на 0,44%, до 1129,22 п. Укрепление рубля и обвал цен на нефть заставляет инвесторов закрывать длинные позиции. Значение индекса Мосбиржи находится на ключевой поддержке 3185 п. Покупатели не смогли отбиться. Очередное возвращение цены к поддержке указывает на пробой и падения индекса до 3125 п.