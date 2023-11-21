Вчера российский рубль укрепился после пятничного падения по итогам предыдущей недели. Курс доллара снизился до 88,4 рубля (-1,78%), евро — до 96,7 рубля (-1,14%), юаня — до 12,31 рубля (-1,21%). Основными факторами роста национальной валюты остаются вынужденная продажа экспортной выручки из-за требований ЦБ РФ и увеличение предложения валюты на внутреннем рынке перед пиком налоговых выплат 28 ноября. Кроме того, рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть и ослабления индекса доллара.

По итогам дня стоимость барреля Brent выросла на 1,87% до $80,5 за счет девальвации доллара США и ожиданий дополнительного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ с начала 2023 года. Решение будет принято на заседании 26 ноября.

21 ноября на торгах в Азии баррель Brent торговался по $81,89. Несмотря на 2-дневный рост, контроль над рынком сохраняют продавцы. Перелом возможен только при закреплении цены выше $84. Для поддержания восходящего тренда покупателям нужно удерживать цену в диапазоне $81-83,6 за баррель.

Высокие ставки и риски рецессии в США и ЕС создают угрозу снижения спроса на нефть. Поэтому в ближайшее время важно следить за макроэкономической статистикой в крупнейших странах-импортерах.

На открытии торгов в России 21 ноября курс доллара снизился до 87,82 рубля. Вероятна коррекция доллара до 86 рублей, ключевая поддержка находится на уровне 84 рублей.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,03%, до 3207,06 п., индекс РТС — на 1,82%, до 1142,51 п. Индекс Мосбиржи показал слабую динамику на уровне 3205 п. С одной стороны, давление на фондовый рынок оказывала новая фаза укрепления рубля. С другой — цены на нефть Brent вчера продолжили отскок и закрылись на $82. Покупателям удалось нивелировать медвежьи настроения. Сейчас индекс Мосбиржи перешел в боковик с границами 3150 — 3278. Рост выше 3236 п. будет указывать на готовность рынка обновить годовой максимум.