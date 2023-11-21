Сила рубля мешает акциям экспортеров
Российский рынок акций начал неделю спокойно. Индекс МосБиржи показал нейтральную динамику и остался в районе 3200 п. торговая активность участников снизилась. Обороты составили 43,6 млрд руб. Лучше рынка выглядело большинство акций IT-сектора.
Курс USD/RUB в понедельник возобновил снижение и обновил минимумы с июля, приблизившись к отметке 88. Это негативно для акций российских экспортеров, однако в то же время цены на нефть отскочили в сумме за последние две сессии на 7%, что отчасти компенсировало негативный фактор от укрепления рубля. До конца месяца на фоне налогового периода есть шансы на продолжение снижения курса USD/RUB. Ближайшая трендовая поддержка расположена около 85.
Цены на нефть Brent вчера продолжили восстановительный подъем и закрывались около $82. За пару сессий они подросли с минимумов на 7%. Повышение поддержано сообщениями о том, что страны ОПЕК+ могут рассмотреть дополнительное сокращение поставок нефти на мировой рынок. Об этом сообщили источники в СМИ. Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ намечено на 26 ноября.
Если вдруг никакого решения не будет принято и статус-кво сохранится, то возможна негативная реакция в нефтяных фьючерсах из-за неоправдавшихся ожиданиях.
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