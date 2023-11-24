МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. На фоне высокого спроса на российскую валюту в период уплаты налогов, а также ослабления доллара в целом на мировом рынке, рубль продолжает свое укрепление. Мировые цены на нефть также по-прежнему обеспечивают поддержку рублю: нефть марки Brent продается дороже 80 долларов за баррель, а российская Urals стремится к уровню в 70 долларов за баррель.

На данный момент российская валюта уже закрепилась на уровне ниже 90 рублей за доллар и продолжит держаться на этом уровне в ближайшие недели. Эта тенденция, вполне вероятно, станет существенным фактором в принятии решении по ключевой ставке 15 декабря. Банк России сможет повременить с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики.

Что касается мировых рынков, то инфляция в США показала, что курс на снижение продолжится и в декабре ФРС США вряд ли повысит ставки. Октябрьские данные по базовому индексу потребительских цен (CPI) показали снижение до 3,2% по сравнению с 3,7%. То есть потолок ставок на среднесрочную перспективу составляет 5,5% для ФРС.

Поэтому мы считаем, что соотношение доллара и евро составит 1,04-1,13 в ближайшие два месяца. Потенциал роста евро составит 1,105 уже в ближайшем будущем. При этом ставка ЕЦБ останется на уровне 4,5%.

Прогнозы

Следующая цель по доллару — 85 рублей за доллар.

Евро останется в коридоре 95,5-101 рубль за евро, при этом сохраняется давление на нижней границе.