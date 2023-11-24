Рубль продолжает расти
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. На фоне высокого спроса на российскую валюту в период уплаты налогов, а также ослабления доллара в целом на мировом рынке, рубль продолжает свое укрепление. Мировые цены на нефть также по-прежнему обеспечивают поддержку рублю: нефть марки Brent продается дороже 80 долларов за баррель, а российская Urals стремится к уровню в 70 долларов за баррель.
На данный момент российская валюта уже закрепилась на уровне ниже 90 рублей за доллар и продолжит держаться на этом уровне в ближайшие недели. Эта тенденция, вполне вероятно, станет существенным фактором в принятии решении по ключевой ставке 15 декабря. Банк России сможет повременить с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики.
Что касается мировых рынков, то инфляция в США показала, что курс на снижение продолжится и в декабре ФРС США вряд ли повысит ставки. Октябрьские данные по базовому индексу потребительских цен (CPI) показали снижение до 3,2% по сравнению с 3,7%. То есть потолок ставок на среднесрочную перспективу составляет 5,5% для ФРС.
Поэтому мы считаем, что соотношение доллара и евро составит 1,04-1,13 в ближайшие два месяца. Потенциал роста евро составит 1,105 уже в ближайшем будущем. При этом ставка ЕЦБ останется на уровне 4,5%.
Прогнозы
Следующая цель по доллару — 85 рублей за доллар.
Евро останется в коридоре 95,5-101 рубль за евро, при этом сохраняется давление на нижней границе.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20231124/842360583.html