МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В четверг, 23 ноября, рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Третий день подряд он торгуется в боковом коридоре после обновления максимальных значений на этой неделе. По итогам дня доллар вырос на 0,06%, до 88,40 рубля, евро — на 0,57%, до 96,57 рубля. Также на 0,3% подорожал китайский юань, до 12,33 рубля за единицу.

Темпы укрепления российской национальной валюты замедлились на фоне исчерпания потенциала роста. При этом рынок все еще находится в поиске новой равновесной точки из-за использования нерыночных инструментов для курсообразования. Базовыми фундаментальными факторами в пользу рубля по-прежнему выступают строгий контроль за обязательной продажей экспортной выручки, достаточно жесткая денежно-кредитная политика Банка России и общая слабость доллара США на глобальных площадках.

По итогам четверга цены на нефть марки Brent выросли на 0,51%, до $81,22 за баррель. Котировки колебались в диапазоне $80,15-81,65 на фоне умеренных объемов из-за выходного дня в США. Также давление на рынок оказывал перенос ранее запланированного заседания ОПЕК+ и неопределенность перспектив глобального спроса на энергоресурсы при растущих опасениях наступления мировой рецессии.

По информации Bloomberg, встречу альянса отложили в связи со сложными дискуссиями между Саудовской Аравией и другими участниками картеля относительно оптимального объема добываемой нефти. Саудиты настаивают на сохранении согласованных ранее ограничений для поддержки цен. Однако Россия, ОАЭ и Ирак выступают против дальнейших сокращений, так как их устраивают текущие рыночные условия.

В пятницу, 24 ноября, цены на Brent снизились до $81,20. На четырехчасовом графике образовалась потенциальная модель для последующего восходящего тренда. Чтобы она сработала, необходимо преодолеть сопротивление $83,30 и $84,30. Это возможно в случае достижения компромисса в ОПЕК+ и дополнительного сокращения квот минимум на 0,5 млн баррелей в сутки. В противном случае при снижении ниже $79 сформируется сигнал к падению в район $74,50.

На открытии торговой сессии на Московской бирже наблюдался ограниченный рост курса доллара до 88,49 рубля. При этом национальная валюта продолжает укрепляться к доллару уже семь недель подряд с уровня 102 рубля и показала результат в 13,6%. Важная поддержка для доллара находится в промежутке 85-86 рублей. Отскок американской валюты от 87,66 слабый, инвесторы не верят в продолжение восходящего движения индекса доллара. Первые признаки начала коррекции по рублю появятся в случае закрытия выше 89,2 рубля. А выход за 90,5 рубля сформирует "бычий" импульс для доллара.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,30%, до 3221,05 пункта, индекс РТС — на 0,26%, до 1148,97 пункта. Индекс Мосбиржи провел день в боковом тренде и сегодня готов подняться выше 3240 на фоне ослабления рубля. Если неделя закроется ниже, то жду падения до 3190 пункта.